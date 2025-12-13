已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵
每間研究所科系教學形式不同，有些一入學就要開始找指導教授。一名已經找到指導教授的碩士生想重考，但又擔心這樣被老師「封殺」，便上網詢問建議。
一名網友在Dcard詢問，表示自己目前碩一在學中，已經找到指導教授，但還是想試試看重考，也一直都有在複習，目標放在中央和台科大，但是不確定自己現在的情況去重考研究所，會不會發生被老師封殺的情況。
對此網友們看法不一，有些人認為讓原本的指導教授知道也沒差，「私立碩在學重考，過程中原校指導教授也很支持」；但大部分人還是建議默默考，先不要讓老師知道，「考上再辦休學，不要讓指導教授知道」、「萬一你沒考上，現在的學位可能也畢不了業」、「找個理由去休學，沒考上再回來」。
有位過來人分享，之前詢問過不少教授，得出「要講」和「不講」的比例大概是6：4，畢竟教授對學生多少都有規劃，若太突然離開也會影響教授計畫，因此大多還是希望先講。網友也認為，不同領域就沒差，不過如果是同樣或相關領域，講不講的關鍵點在於需不需要「書審」，若是純考試就不影響，但書審的話，新學校的老師很有可能會打給現在的指導教授詢問，建議根據老師的個性和學長姐經驗判斷是否要先跟指導教授說。
