聯合新聞網／ 綜合報導
一名碩士生想重考。示意圖／AI生成
每間研究所科系教學形式不同，有些一入學就要開始找指導教授。一名已經找到指導教授的碩士生想重考，但又擔心這樣被老師「封殺」，便上網詢問建議。

一名網友在Dcard詢問，表示自己目前碩一在學中，已經找到指導教授，但還是想試試看重考，也一直都有在複習，目標放在中央和台科大，但是不確定自己現在的情況去重考研究所，會不會發生被老師封殺的情況。

對此網友們看法不一，有些人認為讓原本的指導教授知道也沒差，「私立碩在學重考，過程中原校指導教授也很支持」；但大部分人還是建議默默考，先不要讓老師知道，「考上再辦休學，不要讓指導教授知道」、「萬一你沒考上，現在的學位可能也畢不了業」、「找個理由去休學，沒考上再回來」。

有位過來人分享，之前詢問過不少教授，得出「要講」和「不講」的比例大概是6：4，畢竟教授對學生多少都有規劃，若太突然離開也會影響教授計畫，因此大多還是希望先講。網友也認為，不同領域就沒差，不過如果是同樣或相關領域，講不講的關鍵點在於需不需要「書審」，若是純考試就不影響，但書審的話，新學校的老師很有可能會打給現在的指導教授詢問，建議根據老師的個性和學長姐經驗判斷是否要先跟指導教授說。

碩士 研究所 重考 老師

相關新聞

台大今辦校長續任投票 教團場外抗議…控一級主管涉職場不法侵害

國立台灣大學今天召開臨時校務會議，欲討論校長陳文章續任案。但台大「紀念品辦公室暨新月台 Café」日前爆發勞資爭議，高教...

中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

國立中正大學啟動布局前瞻科技，規畫設立「矽光子學院」，尋覓鄰近嘉科園區與高鐵嘉義站周邊約10公頃土地，興建新校區，目標打...

需求減少 碩士在職專班紛裁撤

受少子化影響，不少大學系所紛紛停招、裁併，這股風潮也吹向在職專班。根據教育部公告最新增設調整核定表，一一五學年大學學士班...

公立大學增設文科 私校整併

少子化衝擊大學招生，不過公校資源多，今年仍有不少大學向教育部申請設立新科系，其中中央大學申請新成立「法律與政府學系」、中...

已有指導教授…碩一生想重考怕「被封殺」 網曝講不講看1關鍵

每間研究所科系教學形式不同，有些一入學就要開始找指導教授。一名已經找到指導教授的碩士生想重考，但又擔心這樣被老師「封殺」，便上網詢問建議。

影／台大新月台爆職場霸凌 教團與學生赴校務會議抗議

國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大...

