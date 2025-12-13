快訊

台大今辦校長續任投票 教團場外抗議…控一級主管涉職場不法侵害

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌。記者胡經周／攝影
國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌。記者胡經周／攝影

國立台灣大學今天召開臨時校務會議，欲討論校長陳文章續任案。但台大「紀念品辦公室暨新月台 Café」日前爆發勞資爭議，高教工會協同學生團體到校務會議地點行政大樓前抗議，高呼「霸凌主謀，退出新月台」。要求不當管理的高層撤出新月台經營，勞資談判需公開透明。

新月台員工日前控訴，執掌新月台管理的台大副校長丁詩同、國際長袁孝維違反勞基法與侵害勞動權益，員工因受不了過勞與動輒遭斥責，連署向校長陳文章陳情，未料隨即遭解雇。新月台員工日前與高教工會召開記者會，要求校方正視員工權益。

台大今舉行臨時校務會議，高教工會再度協同學生團體到場。高教工會研究員陳柏謙表示，訴求非常簡單，台大直到上次記者會時還聲稱員工解雇與霸凌無關，但工會就質問，台大解僱前是否給予員工答覆說明的機會？再者，工會要求新月台必須是合法、安全的職場，霸凌首謀「園丁集團」必須退出新月台經營。

陳柏謙說，台大稱新月台明年就要外包經營，欲藉此清空人力並與員工談解僱資遣，近日台大人事室以隱私為由，一對一私下找員工談判，「我們不要一一約談，要由工會集體談判」。未料人事室卻拒絕，員工訴求也包括權益談判需公開且透明。

台大勞工社學生陳昶安表示，在新月台看到人力精簡下導致的過勞、人身攻擊、言語辱罵，對此，勞工社近期連日擺攤，在校園各角落告訴教職員工生新月台員工的遭遇，今天發生在新月台員工身上的事，未來也可能發生於你我身邊的人。

陳昶安說，勞工社近日已收到逾500份連署書，希望傳遞予學校高層，也呼籲校務會議代表一同面對，解決勞動問題與管理階層的惡行。

高教工會與學生團體後持布條、標語，欲從行政大樓側門前往校長續任投票現場行政大樓內中庭第一會議室，台大亦有備而來，早已拉下鐵門，工會僅能隔著鐵門，在幾步之遙外繼續向校務會議代表喊話。

台大則回應，新月台員工中有2人因疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書，涉及法律問題而遭到解僱，目前已在司法偵查程序中。1人自願離職，其餘14位同仁直至今日皆仍在職中，並無違法解僱事宜；針對不法侵害等指控，台大也已經成立調查小組，待有結果將回覆陳情人。

至於新月台未來營運方向，台大也說，已知會新月台員工，將先依原經營模式再營運1年，並由主管及員工集思廣益，共商如何使該單位營運更符合原宗旨，也讓工作環境更符合員工發展和期待。日前已由人事室將相關勞資協商通知知會新月台員工，並約時間相談，台大會遵守規定，並基於保障勞工權益的立場協商處理人事變動。

