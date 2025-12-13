影／台大新月台爆職場霸凌 教團與學生赴校務會議抗議

國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌，要求陳文章出面，並痛批副校長丁詩同和國際長袁孝維是霸凌首謀。

台大校方拉下行政大樓鐵門組擋抗議者進入開會現場，並發出文字聲明表示，台大已知會新月台員工，將先依原來的經營模式再營運1年，並由主管及員工共同集思廣益，共商如何使該單位的營運更符合原先設立的宗旨，並讓工作環境更符合員工發展和期待。 國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌，要求陳文章出面，台大校方則拉下鐵門，阻擋抗議者進入會場。記者胡經周／攝影 國立台灣大學今早舉行校務會議，針對台大校長陳文章續任進行投票。高教工會與數名台大學生前往開會場地行政大樓抗議，指控「台大新月台」不當解雇多名員工，更涉及職場霸凌，要求陳文章出面，並痛批副校長丁詩同和國際長袁孝維是霸凌首謀。記者胡經周／攝影

