快訊

小米POCO手機過保「可換電池」嗎？內行人推薦 更換前需做1事才安心

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

茶聚加盟主虐打15歲老柯基犬！牙醫配偶也遭出征...他深夜再發聲明

中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉科園區台積電施工中裝機測試的先進封裝廠，夜間燈火通明，工程人員挑燈夜戰。圖／嘉縣府提供
嘉科園區台積電施工中裝機測試的先進封裝廠，夜間燈火通明，工程人員挑燈夜戰。圖／嘉縣府提供

國立中正大學啟動布局前瞻科技，規畫設立「矽光子學院」，尋覓鄰近嘉科園區與高鐵嘉義站周邊約10公頃土地，興建新校區，目標打造南台灣首座矽光子教育基地。為促成新校區落地，立委蔡易餘日前邀集南科管理局、縣府等單位與校方協商，加速盤點土地與行政程序。

中正大學看準經濟部投入29億元打造「矽光子國家隊」契機，率先與矽光子聯盟接軌，規畫從微學程、學位學程做起，最終成立矽光子學院。副校長詹盛如表示，未來除矽光子，預計還會設置無人機、半導體等相關系所，發展方向明確急迫，需要盡速就近與產業串接，因此新校區以嘉科為首選，不排除直接在園區設校。中正向北科大與台科大取經，強化師資與課程布局，微學程與師資招聘近期啟動，希望在產業與政府支持下，讓嘉義成為南台灣矽光子教育與研發中心。

但嘉科1期用地全數提供廠商使用，9家廠商進駐、3家擴廠、1家引進中，產業用地無空間；而2期土地計畫全數提供台積電，預計明年中供地，也無增量空間。南科管理局建議中正可先承租2027年下半年完工專用複合廠房，作學院起步據點，再往外尋找中長期校地。縣長翁章梁指出，原規畫台體大使用台糖地雖曾匡列30公頃，但最終僅10公頃變更成功，餘20公頃仍為農牧用地。如中正大學有需求，仍須向台糖承租，依法申請興辦事業用地變更，縣府願協助。

蔡易餘強調，既然中正大學積極投入，中央資源不能只集中北部，他要求經濟部與國科會全力支持，盼盡速盤整合適基地，必要時願協助校方與台糖協調。他說，「嘉義必須成為矽光子產業最強的人才後盾」。

矽光子技術被視為AI時代高速運算的核心，以成熟半導體製程，將光學元件與電子元件整合晶片，可望提供高效能、低功耗、大量資料快速傳輸能力，目前應用於資料中心光收發器、光達、生醫感測、量子光學與AI運算等領域。隨資料傳輸需求暴增與台積電加速相關研發，矽光子概念股持續受到市場追捧，凸顯國家級人才培育的迫切性。

中正大學 嘉義 半導體

延伸閱讀

因應立院爭議法案 賴清德邀集51位黨籍立委舉行便當會

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

農民40年等待重燃希望 蔡易餘力拚赤司農場納入公地放領

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

相關新聞

需求減少 碩士在職專班紛裁撤

受少子化影響，不少大學系所紛紛停招、裁併，這股風潮也吹向在職專班。根據教育部公告最新增設調整核定表，一一五學年大學學士班...

公立大學增設文科 私校整併

少子化衝擊大學招生，不過公校資源多，今年仍有不少大學向教育部申請設立新科系，其中中央大學申請新成立「法律與政府學系」、中...

中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

國立中正大學啟動布局前瞻科技，規畫設立「矽光子學院」，尋覓鄰近嘉科園區與高鐵嘉義站周邊約10公頃土地，興建新校區，目標打...

成大中科院簽合作備忘錄 攜手國防科技研發與人才培育

成功大學與國家中山科學研究院下午簽署交流合作備忘錄，期望透過雙方在科研與教育領域聯手，深化國防科技相關領域的合作及人才培...

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名「它」：未來最快樂

上大學前選填科系，除了考量自己的興趣以外，最重要的就是為未來鋪路。有一名女網友表示，曾觀察過不少科系的學生畢業後都過得不順遂，這當中有很多都是熱門、讓人想擠破頭進去的科系，讓她不免想問「讀什麼科系畢業後最快樂？」

沉浸式學習永續與倫理決策 大專青年領袖營報名開跑

大專青年3天2夜免費沉浸式倫理營再度啟動，參與者將進入以「神秘島嶼」打造的沉浸式故事場景，透過 AR 解謎、任務推理與跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。