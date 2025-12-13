中正大學推「矽光子學院」 蔡易餘促中央支持打造AI人才基地

國立中正大學啟動布局前瞻科技，規畫設立「矽光子學院」，尋覓鄰近嘉科園區與高鐵嘉義站周邊約10公頃土地，興建新校區，目標打造南台灣首座矽光子教育基地。為促成新校區落地，立委蔡易餘日前邀集南科管理局、縣府等單位與校方協商，加速盤點土地與行政程序。

中正大學看準經濟部投入29億元打造「矽光子國家隊」契機，率先與矽光子聯盟接軌，規畫從微學程、學位學程做起，最終成立矽光子學院。副校長詹盛如表示，未來除矽光子，預計還會設置無人機、半導體等相關系所，發展方向明確急迫，需要盡速就近與產業串接，因此新校區以嘉科為首選，不排除直接在園區設校。中正向北科大與台科大取經，強化師資與課程布局，微學程與師資招聘近期啟動，希望在產業與政府支持下，讓嘉義成為南台灣矽光子教育與研發中心。

但嘉科1期用地全數提供廠商使用，9家廠商進駐、3家擴廠、1家引進中，產業用地無空間；而2期土地計畫全數提供台積電，預計明年中供地，也無增量空間。南科管理局建議中正可先承租2027年下半年完工專用複合廠房，作學院起步據點，再往外尋找中長期校地。縣長翁章梁指出，原規畫台體大使用台糖地雖曾匡列30公頃，但最終僅10公頃變更成功，餘20公頃仍為農牧用地。如中正大學有需求，仍須向台糖承租，依法申請興辦事業用地變更，縣府願協助。

蔡易餘強調，既然中正大學積極投入，中央資源不能只集中北部，他要求經濟部與國科會全力支持，盼盡速盤整合適基地，必要時願協助校方與台糖協調。他說，「嘉義必須成為矽光子產業最強的人才後盾」。

矽光子技術被視為AI時代高速運算的核心，以成熟半導體製程，將光學元件與電子元件整合晶片，可望提供高效能、低功耗、大量資料快速傳輸能力，目前應用於資料中心光收發器、光達、生醫感測、量子光學與AI運算等領域。隨資料傳輸需求暴增與台積電加速相關研發，矽光子概念股持續受到市場追捧，凸顯國家級人才培育的迫切性。

