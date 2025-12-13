聽新聞
公立大學增設文科 私校整併

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

少子化衝擊大學招生，不過公校資源多，今年仍有不少大學向教育部申請設立新科系，其中中央大學申請新成立「法律與政府學系」、中山大學則將人文暨科技跨領域學士學位學程升格為學士班「人文暨科技跨領域學系」，但是也有部分私立大學著手整併或停招、裁撤科系。

中央大學指出，法律與政府學系將進行第一屆招生，預計招收十七人，其中分發入學六名、繁星推薦二名、申請入學九名。該系奠基於法律與政府研究所，今年創設學士班，課程規畫將涵蓋法律、公共政策兩大主軸。

中央大學也表示，法政系將與法院、政府單位、律所、非營利組織合作，提供實習與公民參與機會，也規畫將既有的法律服務中心納入系務，結合義務律師校友提供免費諮詢。未來學生畢業後能投入司法、一般專業行政、政策分析、智庫研究等領域。

中山大學人文暨科技跨領域學系則獲教育部核定卅五個名額，其中分發入學十名、繁星推薦一名、申請入學十八名，另於特殊選才招五名以及運動績優一名。

相較於公立大學增設新科系，私立大學則著手進行整頓，其中文化大學將哲學系、史學系整併且更名為「哲學與歷史學系」，政治學系、經濟學系整併並更名為「政治與經濟學系」。大葉大學則停招企業管理學系學士班與碩士班、造形藝術學系等；慈濟大學停招東方語文學系學士班與碩士班。

全教總大專委員會主委楊逸飛表示，人文社會學科不以市場需求為導向，近年私立大學要經營人文學系確實不容易，而私校經營確實較側重就業需求，也導致私校很難經營頂尖的人文社科學院，因此確實需要較無經營壓力的公立大學承擔部分需求。

不過楊逸飛也說，回到高等教育的初衷，基礎科學、人文學科都不是即刻見效的領域，需要耐心地培育，追求即刻見效，只會離創新、突破的初衷愈來愈遠。

