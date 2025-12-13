公立大學增設文科 私校整併
少子化衝擊大學招生，不過公校資源多，今年仍有不少大學向教育部申請設立新科系，其中中央大學申請新成立「法律與政府學系」、中山大學則將人文暨科技跨領域學士學位學程升格為學士班「人文暨科技跨領域學系」，但是也有部分私立大學著手整併或停招、裁撤科系。
中央大學指出，法律與政府學系將進行第一屆招生，預計招收十七人，其中分發入學六名、繁星推薦二名、申請入學九名。該系奠基於法律與政府研究所，今年創設學士班，課程規畫將涵蓋法律、公共政策兩大主軸。
中央大學也表示，法政系將與法院、政府單位、律所、非營利組織合作，提供實習與公民參與機會，也規畫將既有的法律服務中心納入系務，結合義務律師校友提供免費諮詢。未來學生畢業後能投入司法、一般專業行政、政策分析、智庫研究等領域。
中山大學人文暨科技跨領域學系則獲教育部核定卅五個名額，其中分發入學十名、繁星推薦一名、申請入學十八名，另於特殊選才招五名以及運動績優一名。
相較於公立大學增設新科系，私立大學則著手進行整頓，其中文化大學將哲學系、史學系整併且更名為「哲學與歷史學系」，政治學系、經濟學系整併並更名為「政治與經濟學系」。大葉大學則停招企業管理學系學士班與碩士班、造形藝術學系等；慈濟大學停招東方語文學系學士班與碩士班。
全教總大專委員會主委楊逸飛表示，人文社會學科不以市場需求為導向，近年私立大學要經營人文學系確實不容易，而私校經營確實較側重就業需求，也導致私校很難經營頂尖的人文社科學院，因此確實需要較無經營壓力的公立大學承擔部分需求。
不過楊逸飛也說，回到高等教育的初衷，基礎科學、人文學科都不是即刻見效的領域，需要耐心地培育，追求即刻見效，只會離創新、突破的初衷愈來愈遠。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言