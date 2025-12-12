成大中科院簽合作備忘錄 攜手國防科技研發與人才培育

成功大學與國家中山科學研究院下午簽署交流合作備忘錄，期望透過雙方在科研與教育領域聯手，深化國防科技相關領域的合作及人才培育。合作範圍涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多項重要國防科技議題。校長沈孟儒、中科院長李世強代表雙方簽署。

沈孟儒表示，成大與中科院長期交流密切，目前雙方已針對AI演算、高動力電池、水下技術等領域展開合作計畫。成大向來希望學術研究能走向社會，落實創新、促進公共安全，為國家帶來實質貢獻。與中科院的合作不僅對國家重要，對學生的成長也有助益，也能提供學生更多的選擇與方向，期待雙方在既有的基礎上，持續深化合作、共同向前。

李世強表示，自己是成大校友，對成大有深厚了解，很高興中科院與成大締結合作。中科院與成大合作已啟動，也設定兩年要有一定的具體成果，相信與成大的第一個合作計畫，未來有機會影響與改變台灣整體作戰方式，尤其是台灣海峽戰略態勢，也可能就是我們面對中國，以小博大，不對稱下的一個好契機。

他說，這個計畫只是起步，日後將一步步往前走，不僅強化國家安全，也能在國防實務與學術研發建立更緊密的連結，使研究成果真正投入國家所需，這將是未來合作的重要方向，期待雙方攜手創造豐碩成果。

成大表示，與中科院將依平等互惠原則整合人才、設備、技術與學術資源，共同推動多面向合作，包括科技研究、人才培育、研究計畫執行與產學合作推展。也將就教學、實習與合作研究等進行交流，並共同或輪流舉辦成果發表會、學術研討會等活動，促進技術能量與知識共享。

備忘錄以5年期為基礎，效期屆滿，如雙方同意，可以再以書面延長。備忘錄到期時，若仍有合作計畫進行中，將依原契約條件持續辦理，確保合作不因期限屆滿而中斷。

中科院稱，與成大期待透過合作備忘錄奠定日後長期合作基礎，攜手推動我國國防科技自主研發、提升產學研整體動能，並培育更多具備跨領域能力的科技人才，共同為國家科技與安全發展貢獻力量。 校長沈孟儒（左）、中科院院長李世強（右）代表雙方簽署。圖／成大提供

商品推薦