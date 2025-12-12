中科院與成功大學簽署MOU 強化先進無人載具技術

快訊

中央社／ 台北12日電
中科院長李世強中將（右）、成大校長沈孟儒（左）12日簽署合作備忘錄（MOU），強化先進無人載具及海洋環境監測系統等關鍵技術。圖／中央社（中科院提供）
中科院長李世強中將（右）、成大校長沈孟儒（左）12日簽署合作備忘錄（MOU），強化先進無人載具及海洋環境監測系統等關鍵技術。圖／中央社（中科院提供）

中科院表示，今天與成功大學簽署合作備忘錄（MOU），將運用既有系統整合實務經驗，結合成大在系統船舶、資工的能量，開發先進無人載具等關鍵技術。

國家中山學研究院下午發布新聞稿指出，為深耕航太技術及海洋環境監偵科研能量，上午與成大簽署合作備忘錄（MOU），將頂尖學術資源導入前瞻國防科技，並結合產學研界力量，提升國軍自主研發實力及防衛韌性。

中科院表示，簽約儀式由中科院長李世強中將、成大校長沈孟儒共同完成，期望在開放雙方資源，展開人才培育、研究發展等方面交流合作，並聚焦人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等相關國防科技議題，促進學術研究與尖端武器關鍵技術的發展。

中科院指出，成大具有長期跨院協作、整合科研量能的深厚基礎，更是前瞻國防科技發展最堅實的後盾；藉此次深化航太工程推進系統設計、材料科學及高性能燃燒等核心技術合作，不僅培育未來國防任務航太人才，也為國防產業永續發展扎根。

中科院提到，面對複雜的海洋環境與新興的戰略需求，將運用既有系統整合的實務經驗，結合成大在系統船舶與資訊工程豐沛的科研能量，群策群力，開發先進無人載具及海洋環境監測系統等關鍵技術，共同建立前瞻布局。

中科院強調，自創立以來雖長期深耕於國防工業研發領域，非單純僅為武器或裝備開發，而是兼顧攸關國家安全、產業鏈發展與科技自主創新，盼偕同國內外產官學研各界，達成「強化自主國防、發達國家經濟」任務。

