快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

聽新聞
0:00 / 0:00

沉浸式學習永續與倫理決策 大專青年領袖營報名開跑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」即日起開放報名，活動將於2026年1月11日至13日在新竹麻布山林舉行（圖為第一屆大合影）。（圖：信義房屋提供）
「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」即日起開放報名，活動將於2026年1月11日至13日在新竹麻布山林舉行（圖為第一屆大合影）。（圖：信義房屋提供）

大專青年3天2夜免費沉浸式倫理營再度啟動，參與者將進入以「神秘島嶼」打造的沉浸式故事場景，透過AR解謎、任務推理與跨域協作，學習永續與倫理決策。由信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會、中華談判管理學會共同主辦，並由國立高雄大學承辦的「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」即日起開放報名，活動將於 2026年1月11日至13日在新竹麻布山林舉行。

本屆營隊以「薩斯坦島（Sustainable Island）」為主軸，透過情境模擬、團隊合作與遊戲化挑戰，引導學員在任務中面對倫理兩難與永續取捨，並練習跨領域協商與利害關係人視角思考。課程設計希望讓學生在多變情境中提升問題分析與協作能力，從體驗中深化對永續治理的理解。

信義文化基金會執行長楊政學表示，領袖營的核心本質在於提升青年生命的格局與視野，讓年輕世代在就學或職場階段都能從多元互動中看見與啟發自己，引導他們將想法具體化，學習轉化為能在校園或未來職場落地的行動。

針對課程設計，國立高雄大學資訊管理學系主任林杏子表示，本屆營隊以永續議題為框架，透過情境任務引導學生理解利害關係人協商、倫理判斷與團隊溝通，進一步培養面對不確定環境時的決斷力與行動力。

面對永續挑戰，政府、企業與公民之間的協商愈趨頻繁，中華談判管理學會理事長陳勁甫認為，年輕人必須培養「跨界協作、化衝突為合作」的談判能力，這是未來領導者不可或缺的關鍵。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華也指出，青年若要成為未來具影響力的領袖，除了專業知識外，更需具備「道德思辨、倫理實踐與群體合作」三大能力，讓信念與行動得以一致，才能真正推動改變。

此營隊將建立青年對永續與企業責任的正向理解與實踐意識，讓「誠信、永續、創新」成為新世代的行動語言。為鼓勵青年投入倫理與永續議題，本屆營隊亦設置優秀學員隊伍獎勵，第一名6,000元、第二名4,000元、第三名2,000元。活動全程免費參加、名額有限，誠摯邀請具領袖潛力與倫理關懷的大專青年一通參與。詳細資訊將於活動官網公布。

營隊 大專 教育 職場

延伸閱讀

臺虎信義十周年玩翻街頭 快打旋風機台、拳擊機通通搬上街

大專棒球聯賽莊承翰優質先發 北市大預賽4連勝

台灣高鐵2026寒假營隊 12/4至12/11開放網路報名

身心障礙生升大專甄試11/25報名 依障別分組報考

相關新聞

「學術生涯即將結束」 管中閔感性分享最後一堂課照片 網好奇下一步

台大前校長管中閔昨天在臉書分享他課堂結束後，教過的學生和同系的老師、助理都來了，與他共同紀念「最後一堂課」，他並寫下，「...

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名「它」：未來最快樂

上大學前選填科系，除了考量自己的興趣以外，最重要的就是為未來鋪路。有一名女網友表示，曾觀察過不少科系的學生畢業後都過得不順遂，這當中有很多都是熱門、讓人想擠破頭進去的科系，讓她不免想問「讀什麼科系畢業後最快樂？」

沉浸式學習永續與倫理決策 大專青年領袖營報名開跑

大專青年3天2夜免費沉浸式倫理營再度啟動，參與者將進入以「神秘島嶼」打造的沉浸式故事場景，透過 AR 解謎、任務推理與跨...

前台大校長管中閔將退休 最後一堂課學生合影留念

前台灣大學校長管中閔即將退休，他在臉書（Facebook）發文「學術生涯即將結束」，在最後一堂課與學生們合影紀念，湧入大...

創新口服抗體治療潰瘍性結腸炎 中山醫大奪iGEM國際大賽銀牌

中山醫學大學CSMU-Taiwan團隊參加今年的國際合成生物學競賽iGEM（International Genetica...

嘉大土雞創意料理賽登場 17校同場較勁秀創意

為推廣台灣國產土雞、提升其多元應用價值，「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」今天在嘉義大學蘭潭校區登場，集結產官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。