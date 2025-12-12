醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名「它」：未來最快樂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一般人上大學選讀科系，大多會考量未來的出路。 示意圖／ingimage
上大學前選填科系，除了考量自己的興趣以外，最重要的就是為未來鋪路。有一名女網友表示，曾觀察過不少科系的學生畢業後都過得不順遂，這當中有很多都是熱門、讓人想擠破頭進去的科系，讓她不免想問「讀什麼科系畢業後最快樂？」

原PO在Dcard發文表示，曾看過不少大學畢業生出社會後過得不如意，這當中有包括讀醫科、電資、建築、護理、治療、法律教育、語言等科系的人，這些人在出社會後似乎都過得不太如意，讓她好奇「念什麼系出來最快樂？」

貼文引起不少討論，多數人都認為家裡有背景或經濟條件好才是關鍵，「家裡有礦系」、「自家有開公司，念書是出來交朋友的」、「如果家裡有礦，讀什麼我都開心」、「家裡有錢最快樂」、「家裡有礦的最快樂，大學同學幾乎必修被當過一輪，畢業後回家接班，超爽」。

也有網友認為不管讀什麼科系、做什麼工作，自己當房東最快樂，「包租公系畢業最快樂」、「私立地主大學收房租系」、「我也想收租，不想當老闆的狗了」、「收租系最快樂，哪裡能念請通知我，謝謝」、「家裡在台北市有三間店面在收租，隨便讀個校園大又漂亮的學店，享受大學生活」。

