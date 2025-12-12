中高齡懂法律很重要 第三人生大學教財務保險規劃

隨著少子女化及超高齡社會趨勢，國內不少大學推動「第三人生大學」，逐步將招生年齡層擴大。實踐大學便推出學分學程，著重退休後的財務和保險規劃、遺產信託等，受民眾歡迎。

教育部今天舉辦第7屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮及樂齡學習論壇，有上百人與會，一同探討終身教育趨勢。

實踐大學法律系主任江崇源接受中央社記者採訪分享，校內的「第三人生大學」學分學程，著重於智慧醫療、法律素養、金融保險、數位健康知識，都是中高齡者切身相關的事情。班上學習熱絡，下課後師生也透過社群平台持續交流分享。

江崇源指出，退休族群常遇到的法律問題，包括退休金計畫、保險規劃、子女撫養義務、避免金融詐騙等。國外研究發現，許多年長者是單身或喪偶、沒子女，老年生活與沒有婚姻關係的人同居，或是同性伴侶年老後，要確保自己獲得妥善照顧，如何打造財務安心的樂齡生活，就變得非常重要。

教育部計畫放寬「第三人生大學」政策，將適用年齡從55歲向下延伸至30歲以上，轉變為「無界大學」。江崇源表示，現在很多人退休時還很年輕，例如軍警人員，還會想尋求跨領域轉職，透過學習加值，就能找到人生更多可能。

今年69歲的柯進聰受高雄市大寮區樂齡學習中心推薦，今天獲頒志工奉獻獎，他有「樂齡馬蓋先」之稱，受訪時直說這是他人生中第一次獲獎，感到非常開心。

一般來說，樂齡中心的課程和活動，女性參與人數都比男性多出許多。柯進聰開設「樂齡科學家」課程，內容包括打造麵包土窯、太陽能烘烤箱、腳踏車果汁機等，帶動許多男性學員參與，也有許多青少年一同加入，在跨世代的互動中翻轉自身學習態度。

台中市樂齡學習示範中心主任王婉如在論壇中分享，「有準備的老化」是對生命的責任，她每天看到熟齡學員展現的熱忱，在課堂中彼此鼓勵，都在在證明學習能讓人生不受限。

