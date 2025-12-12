「學術生涯即將結束」 管中閔感性分享最後一堂課照片 網好奇下一步

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔（左六）教過的學生和同系的老師、助理，與他共同紀念「最後一堂課」。圖／取自管中閔臉書
管中閔（左六）教過的學生和同系的老師、助理，與他共同紀念「最後一堂課」。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔昨天在臉書分享他課堂結束後，教過的學生和同系的老師、助理都來了，與他共同紀念「最後一堂課」，他並寫下，「學術生涯即將結束；it's time to bow out.」

管中閔表示，1989年秋天在U of Illinois開始第一次教研究所的計量理論課程，而在台灣大學的教學始於1994年秋，37 年的計量授課終於畫下句點。當天幾名過去跟他寫碩士或博士論文的學生、現在都是各校計量老師，加上同系老師、學生和助理們，在上課結束時，與他共同紀念最後一堂課。

另有管中閔回台後第二個博士生、現為同系系主任，致敬獎牌，讓他直呼「很有心」，所送牌子上的話是集于右任的字而成，其中嵌入「計量」二字：春風化雨計卅餘載、桃李芬芳量遍四方。他的友人留言「不是說好了，一輩子不退休嗎」，他回應，「教授職位得退（政府規定），奮鬥之心不休」。

其他網友表示，「老師教的最棒了！您的計量是我聽過最有趣的數學課，上課從來不會讓我想睡覺！好懷念您炯炯有神、風趣幽默的計量課」、「做育英才，教出來的學生都成長為鼎鼎大名的教授，讓人讚嘆不已」、「恭喜老師榮退」、「若不是上蒼的加持，否則管爺無法民鬥過無形，有形力量的脅迫。恭喜管校長榮退！雖然只有一任，完美的一任」、「恭喜榮退，下一步要為民服務了」、「下一步選個總統！如何」。

