第三人生大學計畫向下延伸至30歲 擬更名無界大學
教育部次長劉國偉今天表示，「第三人生大學」政策將放寬，適用年齡從55歲向下延伸至30歲以上，轉變為「無界大學」，讓更多年齡層民眾可以一同投入終身學習。
劉國偉今天出席第7屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮，表揚38名個人獎、10名團體獎。他致詞時提到，在台灣邁入超高齡社會的同時，建構完善的終身學習體系可說是預防重於治療的政策。
教育部今年針對55歲以上國民推出「第三人生大學試辦計畫」，這項計畫採每班約20人的小班制，完成後可獲得教育部核發的學分學程證書，若累積修滿128學分並符合系所規定，還能取得正式學位。
經過約一年的試辦，教育部預計年底公布2.0版本，研擬將參與年齡下修到30歲，並更名為「無界大學」。劉國偉表示，無界就是borderless，代表無校園的界線、無年齡的界線、無城鄉的界線、無富窮的界線。他相信，學習沒有所謂的老齡，因為無論是哪個年齡層的人都要終身學習，「因為你都要用到。」
劉國偉幽默地說，每次參加大學舉辦的樂齡大學活動，都可看到非常高的出席率，比10多歲的學生還要熱情；在樂齡大學任教的老師，臉上笑容也比教小孩的更多，因為這是真正的「教學相長」，那已經不是教學，而是在過程中分享彼此的人生經驗。
