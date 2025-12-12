前台大校長管中閔將退休 最後一堂課學生合影留念
前台灣大學校長管中閔即將退休，他在臉書（Facebook）發文「學術生涯即將結束」，在最後一堂課與學生們合影紀念，湧入大量師生留言祝福。
民國107年台大校長遴選曾產生爭議，讓管中閔遲於108年1月8日才正式上任，引發學界和政界長時間討論。管中閔112年1月交棒給陳文章（台大現任校長）。
管中閔本月11日在臉書貼出自己和學生、教授們的合照，並說自從1989年秋天第一次教研究所的計量理論課程（在台灣大學的教學始於1994年秋天），約37年的授課終於劃下句點。
他曾指導的學生們合送一個紀念牌，上頭寫著「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，不僅選用書法家、民國初年政治家于右任的字體，還在字句中嵌入了「計量」2字，讓管中閔直呼「很有心」。
管中閔在文末指出「學術生涯即將結束；it's time tobow out.（是時候告別）」。這篇貼文湧入大量師生按讚、留言，祝福管中閔榮退；許多人也紛紛回憶起管中閔上課時的風采。
