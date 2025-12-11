創新口服抗體治療潰瘍性結腸炎 中山醫大奪iGEM國際大賽銀牌

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中山醫大團隊今年參加國際合成生物學競賽iGEM，以創新口服抗體平台「COLIGUARD」治療潰瘍性結腸炎的研究成果，獲得銀牌獎。圖／中山醫大提供
中山醫大團隊今年參加國際合成生物學競賽iGEM，以創新口服抗體平台「COLIGUARD」治療潰瘍性結腸炎的研究成果，獲得銀牌獎。圖／中山醫大提供

中山醫學大學CSMU-Taiwan團隊參加今年的國際合成生物學競賽iGEM（International Genetically Engineered Machine Competition），憑藉以哺乳類細胞分泌抗體功能片段、用於治療潰瘍性結腸炎的研究成果，在學士後組（Overgraduate）脫穎而出，榮獲銀牌肯定。

iGEM由麻省理工學院於2004年創立，被視為全球合成生物學領域最具指標性的競賽。今年賽事在法國巴黎舉辦，共421隻來自全球的大學、高中隊伍參賽，除原有的醫療、食品與環境等主題，首次新增「藝術與設計（Art & Design）」領域，鼓勵學生以跨域思維提出具創意與實證性的解決方案。

中山醫大本屆團隊由8名不同專業背景的學生組成，包括公衛、醫學與醫資等，由現就讀加州大學聖地牙哥分校的吳怡蓁擔任隊長。團隊研究聚焦於發炎性腸道疾病（IBD），在國際藥廠公開抗IL-23抗體序列後，學生運用蛋白質序列優化與AI工具提升抗體結合效果，結合工程化益生菌技術，打造創新口服抗體平台「COLIGUARD」。

學生們回顧備賽過程感觸良多，鄭哲旭表示，接連的挫折與修正讓他真正累積了研究能力；王昱紘提到，從零開始建立平台，使他體會科學的價值在於不斷嘗試與提升。許菀芸也分享，團隊推廣人文實踐與衛生教育，讓他們看到科學與社會需求的緊密連結。

指導教授張文瑋表示，團隊在構築益生菌載體階段曾遇突變問題，但學生在時間壓力下展現極高彈性，迅速調整策略，改以哺乳類細胞來表現AI優化後的單鏈抗體，成功完成體外結合與中和能力驗證，展現扎實的研究實力。

團隊成員也特別感謝學校、校友總會、林釗尚及汪奇志兩位醫師，以及恩源電子科技、百歐生醫、偉喬生醫、景岳生技等企業的支持，讓研究得以順利推進並取得亮眼成績。

校方表示，從2017年起，中山醫大已多次參與iGEM，並以口腔癌快篩、流感檢測、UTUC 篩檢等研究獲得金銀牌肯定；今年以「COLIGUARD」計畫再度站上巴黎舞台，不僅延續學校在合成生物學領域的優異表現，更展現其培育跨領域人才的堅實成果。

