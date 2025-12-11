靜宜大學與業界簽備忘錄 打造國際調香師培訓課程
喜歡香氛的人愈來愈多，靜宜大學推廣教育處及澄逸香氛學院今天簽署合作備忘錄，推出「國際調香師培訓課程」，提供學術調香、實戰創業的課程，並協助取得美國國際證照。
靜宜大學推廣教育處長周怡真代表與澄逸香氛學院創辦人陳炫良、台中市藝術能量美學協會理事長蕭若妤等人簽署合作備忘錄（MOU），將共同攜手打造全方位國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的獨創課程，及接軌國際的專業馨香養成計畫。
周怡真表示，原本這項課程只招收在校學生，已有約50名學生參加，還帶領學生前往香氛起源的法國遊學，目前共有約一半學生通過美國IPMO國際調香師證照。由於愈來愈多民眾對香氛有興趣，明年1月開辦的課程將開放非學生參加。
周怡真指出，國內化妝品產業涵蓋很廣，香水與香氛原本在化妝品產業中占比不到5%，由於現代人對香氛有獨立思考，有自己特殊的喜好，想要從事香氛師的也愈來愈多，只要有興趣的民眾，即使沒有化學背景，透過這項課程，可以學習如何創作自己的香氛，還有文案設計、包裝及味道，最後能取得國際證照。
陳炫良表示，這項課程是理論與實務的結合，先前以在校學生為主的課程中，由於學生有化學背景，這是很多調香師缺少的，有學生從一部電影裡實驗室爆炸為發想，想做實驗室爆炸味道，最後決定營造火山爆炸的味道，包括灰燼底層的木質調、皮革及蛋白質燃燒等，做出來很震撼；還有學生要做阿嬤衣櫥的味道，以記住阿嬤的慈愛。
負責課程研發及內容規劃的陳炫良舉例，其中的學員劉家杰，在歷經數十個月於台灣與法國ISICA二階段實際培訓及親自前往法國遊學精進後，創辦了ORA香氛生活美學品牌，推出個人沐浴系列及空間香氛商品，實踐學術到商業品牌的創業里程碑。
