東吳外籍生超商體驗 練習華語並感受職場文化

中央社／ 台北11日電

東吳大學華語中心和賽珍珠基金會合作，帶領外籍學生前往超商體驗，除了練習華語外，還感受台灣的職場文化與人文氛圍，進而鼓勵學生畢業後留台就業。

東吳大學今天發布新聞稿，華語中心近期舉辦「跨文化職涯體驗」，邀請賽珍珠基金會婦幼公益大使尹崇恩帶領師生，一同前往全家便利商店南海店進行職場體驗。

來自不同國家的學生，練習以華語結帳、製作咖啡、接待顧客。一名日本學生表示，親自操作飲品機、體驗結帳流程後，深刻感受到便利商店員工的專業與辛勞，也體會到服務他人所帶來的成就與快樂。

尹崇恩以自身國際經驗，勉勵學生體會「世界一家」的意義，如今台灣的超商也可買到各國特色零食，兼具國際視野與本土關懷，正是當代企業文化中不可或缺的特質。

賽珍珠基金會董事長尤姵文表示，這次合作是「跨文化友善就業支持」的重要起點。她誠摯邀請國際學生留台定居，基金會一定會協助政府，提供更多生活與就業支持。

東吳大學華語中心主任林宜陵表示，這是首場以產業實作為主題的體驗活動，未來將持續拓展至更多產業領域，幫助外籍學生深入了解台灣的職場生態與人文氛圍，期望學生未來留台升學、就業，成為推動台灣經濟發展的重要力量。

華語 東吳大學 便利商店 公益大使

