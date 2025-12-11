聯大5學生租屋處一氧化碳中毒 校方安排入住宿舍
國立聯合大學5名學生凌晨在租屋處集體一氧化碳中毒，所幸及時送醫治療，狀況穩定。校方前往租屋處了解事發原因，要求房東改善提升熱水器安全性，並安排學生轉住校內宿舍。
苗栗縣消防局今天凌晨3時30分許接獲報案，5名學生疑似一氧化碳中毒，其中3人有短暫昏倒情形，但都已清醒且能自行走出室外，救護人員確認患者生命徵象穩定後，將5人送往大千醫院。
聯合大學透過文字說明，校安中心人員於案發後接獲苗栗縣校外會通報，立即派員前往大千醫院關心學生情況，5名學生接受高壓氧治療後狀況穩定。此外，今天上午也前往學生租屋處，實地了解事故原因。
校方指出，初步了解，學生於凌晨室內活動時，因顧慮噪音影響鄰居而關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒；其中一名學生於上廁所時察覺身體異狀，立即報案並協助喚醒其他學生，使救援得以及時抵達。
校方表示，事發後要求房東改善設施，包含更換為電能熱水器或強制排氣式熱水器，以提升安全性；學校住宿服務中心也協助5名學生今天下午打包搬離原租屋處，安排入住校內宿舍，同時持續提供必要協助。
聯合大學表示，後續將全面強化校外賃居安全宣導，提醒學生使用瓦斯與熱水器時務必保持通風，避免類似事件再度發生。同時將持續與校外會及相關單位合作，強化租屋處安全稽核與宣導作業。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言