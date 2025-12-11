聯大5學生租屋處一氧化碳中毒 校方安排入住宿舍

國立聯合大學5名學生凌晨在租屋處集體一氧化碳中毒，所幸及時送醫治療，狀況穩定。校方前往租屋處了解事發原因，要求房東改善提升熱水器安全性，並安排學生轉住校內宿舍。

苗栗縣消防局今天凌晨3時30分許接獲報案，5名學生疑似一氧化碳中毒，其中3人有短暫昏倒情形，但都已清醒且能自行走出室外，救護人員確認患者生命徵象穩定後，將5人送往大千醫院。

聯合大學透過文字說明，校安中心人員於案發後接獲苗栗縣校外會通報，立即派員前往大千醫院關心學生情況，5名學生接受高壓氧治療後狀況穩定。此外，今天上午也前往學生租屋處，實地了解事故原因。

校方指出，初步了解，學生於凌晨室內活動時，因顧慮噪音影響鄰居而關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒；其中一名學生於上廁所時察覺身體異狀，立即報案並協助喚醒其他學生，使救援得以及時抵達。

校方表示，事發後要求房東改善設施，包含更換為電能熱水器或強制排氣式熱水器，以提升安全性；學校住宿服務中心也協助5名學生今天下午打包搬離原租屋處，安排入住校內宿舍，同時持續提供必要協助。

聯合大學表示，後續將全面強化校外賃居安全宣導，提醒學生使用瓦斯與熱水器時務必保持通風，避免類似事件再度發生。同時將持續與校外會及相關單位合作，強化租屋處安全稽核與宣導作業。

