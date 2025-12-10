大專國際生達12.3萬人 教部促留台就業輔導專業化
135名大專國際事務主管今天聚集在台北開會，教育部次長劉國偉指出，113學年度大專國際生已達12.3萬人，未來會透過留台就業輔導專業化計畫，讓國際生畢業後繼續留台工作。
教育部委託高等教育國際合作基金會舉辦的「2025全國大專校院國際事務主管交流會議」今天登場，針對多項國際教育議題進行經驗交流與實務分享。
根據教育部統計，近年來台就讀大專的國際生人數持續成長，從111學年度的10.6萬人，到113學年度已超過12.3萬人，已逼近COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）前的高峰（107學年度的12.9萬人）。
劉國偉表示，國際生人數的成長，代表著台灣國際教育的具體成果，並有賴於大專校院的努力，包括提升教學品質、營造友善學習環境、強化境外學生輔導服務等。
劉國偉提到，民國113年起推動「大專校院國際生留台就業輔導專業化計畫」，更需要各大專國際事務人員和輔導人員的專業投入。這項計畫配置輔導人員、提供培訓課程，並鼓勵各校與相關領域企業合作，共同規劃課程和實習，也鼓勵各校舉辦職涯講座和就業博覽會，確保國籍生獲得就業資訊和求職窗口。
今天的會議中，教育部也宣傳「國際產業人才教育專班」政策，擴大招收具發展潛力的國際學生，並透過產學合作強化畢業後留台就業的意願。
高教基金會董事長李蔡彥（政治大學校長）致詞時指出，隨著全球高等教育環境快速變遷，國際合作已成為高教永續發展的重要關鍵，期盼藉由今天的會議，凝聚國內各校的能量，深化與國際夥伴的連結，持續提升台灣高教的全球能見度與競爭力。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言