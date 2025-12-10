快訊

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

細部計畫書曝光！輝達盼仿效美國總部在北士科建「星艦」 將合併兩基地

強化紅藜台灣特有種證據 中山大學首建國際生長編碼

中央社／ 高雄10日電

台灣特有作物「台灣藜」又稱「紅藜」，以高營養價值、耐旱耐鹽，享未來糧食美名；中山大學團隊首度以國際通用編碼系統建立台灣藜標準化生長代碼，強化「台灣特有種」學術證據，也助農業管理與品種育成。

國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧長期投入台灣藜研究，近日團隊以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立首套專屬於台灣藜的標準化生長代碼；此舉不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具深遠意義。

劉世慧表示，台灣藜因豐富蛋白質、膳食纖維與植化素，且能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，使其成為備受關注的未來糧食作物。

但要推動精準農業管理與育種發展，必須建立生長階段的科學標準。劉世慧團隊採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄台灣藜從發芽到衰老所有生長步驟，將其劃分為9個主要階段與39個次階段。

研究也指出，台灣藜與其近親作物南美藜麥之間存在顯著差異，包括獨特的莖伸長階段與下垂型穗序等特徵，這些差異影響生長節奏與農務管理方式，證明台灣藜是一項具有獨特生物性狀的台灣特有種。

劉世慧說，近年中國以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至台灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，盼透過明確生長標準與科學辨識基礎，有助強化其「台灣特有種」學術證據，也協助建立產地品牌與保護策略。

中山大學今天發布新聞稿指出，透過標準化資料，研究者與農業管理者能更精準掌握生長時序，制定管理策略，提高產量與品質，同時為未來的基因型研究與優良品種開發提供可靠工具。

科學 團隊 中山大學

延伸閱讀

Škoda Taiwan總裁李御林宣布退休！新任總裁魏廣劭2026年1月起接任

「全家」邀12大團隊打造「2025移民工文化節」 13日三創園區登場

嘉義醫院智慧監測助攻居家急症 93例完治成效亮眼

凱基證券首家引進國際級財管服務 全面提升專業深度

相關新聞

英文師問卷竟問性經驗、是否喜歡裸睡 銘傳大學：送性平會調查

銘傳大學商務英文課一名教師日前於課堂上請學生填寫問卷，但問卷中數個題目涉及個人隱私，包括詢問學生「昨晚是否和別人發生性行...

嘉大土雞創意料理賽登場 17校同場較勁秀創意

為推廣台灣國產土雞、提升其多元應用價值，「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」今天在嘉義大學蘭潭校區登場，集結產官...

高雄科技大學奪冠 第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動閉幕

臺灣證券交易所2025年辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校，1,290隊，3,870位學...

屏科大獸醫教學醫院啟用CT掃描 壽山動物園母獅布蕾來健檢

高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教...

突破摩爾定律 中研院士蔡兆申：超導量子電腦將改變世界

中央大學今天舉辦「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」講座，中研院院士蔡兆申院士擔任主講人，他指出量子強大的運算能力，除...

「為領角鴞打造家」屏東大學生態豐富 3校區架設10個巢箱

屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，生態豐富，宛如都市叢林中的公園，還有領角鴞常駐校園，校長陳永森請學校自然生態觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。