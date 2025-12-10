強化紅藜台灣特有種證據 中山大學首建國際生長編碼

台灣特有作物「台灣藜」又稱「紅藜」，以高營養價值、耐旱耐鹽，享未來糧食美名；中山大學團隊首度以國際通用編碼系統建立台灣藜標準化生長代碼，強化「台灣特有種」學術證據，也助農業管理與品種育成。

國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧長期投入台灣藜研究，近日團隊以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立首套專屬於台灣藜的標準化生長代碼；此舉不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具深遠意義。

劉世慧表示，台灣藜因豐富蛋白質、膳食纖維與植化素，且能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，使其成為備受關注的未來糧食作物。

但要推動精準農業管理與育種發展，必須建立生長階段的科學標準。劉世慧團隊採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄台灣藜從發芽到衰老所有生長步驟，將其劃分為9個主要階段與39個次階段。

研究也指出，台灣藜與其近親作物南美藜麥之間存在顯著差異，包括獨特的莖伸長階段與下垂型穗序等特徵，這些差異影響生長節奏與農務管理方式，證明台灣藜是一項具有獨特生物性狀的台灣特有種。

劉世慧說，近年中國以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至台灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，盼透過明確生長標準與科學辨識基礎，有助強化其「台灣特有種」學術證據，也協助建立產地品牌與保護策略。

中山大學今天發布新聞稿指出，透過標準化資料，研究者與農業管理者能更精準掌握生長時序，制定管理策略，提高產量與品質，同時為未來的基因型研究與優良品種開發提供可靠工具。

