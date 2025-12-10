嘉大土雞創意料理賽登場 17校同場較勁秀創意
為推廣台灣國產土雞、提升其多元應用價值，「2025年第二屆台灣土雞創意饗宴料理競賽」今天在嘉義大學蘭潭校區登場，集結產官學界，共同以創意料理切入國產土雞產業的創新發展。共有來自全台17所高中職與大專校院脫穎而出的隊伍進入決賽，現場以精湛廚藝呈現土雞在風味、多元加工與文化融合上的創新實力，競爭激烈、氣氛熱烈。
本屆競賽聚焦「土雞創意料理」、「創新風味設計」與「文化地域結合」三大方向，參賽學生以加工思維結合新飲食潮流，端出兼具色香味與市場潛力的作品。現場並設置品牌展售區，共12家國產土雞企業設攤，讓民眾近距離接觸產品、了解產業特色，也為學生與企業建立交流媒合平台。活動也安排企業評作品評流程，讓優秀作品有機會邁向商品化，真正從比賽舞台走入市場，提升國產土雞品牌能見度。
競賽邀請6名專家擔任評審，包括東海大學畜產與生物科技學系榮譽教授吳勇初、食品工業發展研究所產品與製程研發中心副主任黃書政、畜產試驗所組長陳文賢、中華肉品協會理事長黃存后、全國大飯店行政總主廚李坤昌，以及羽笠餐館負責人兼主廚梁翌修。以專業視角確保競賽品質與公正性，共同為國產土雞的創新應用與產業加值打造更具競爭力的未來。
競賽總獎金豐厚，前5名可獲5萬、3.5萬、1.5 萬、8千、6千元，另設佳作7名，各頒發3千元獎金；所有得獎作品授權提供主辦單位作為推廣素材，持續擴散國產土雞料理魅力。
此項競賽由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系承辦，並邀集產官學界共同參與。包括農業部畜牧司家禽產業科科長陳志維、中央畜產會家禽組組長薛建智、台灣優良農產品發展協會副執行長楊聰賢、禽肉行銷發展協會理事長蘇貴煌及執行長陳曉峯、養雞協會理事長邱時恩及多位企業、食品業者與專家。
