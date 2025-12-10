英文師問卷竟問性經驗、是否喜歡裸睡 銘傳大學：送性平會調查
銘傳大學商務英文課一名教師日前於課堂上請學生填寫問卷，但問卷中數個題目涉及個人隱私，包括詢問學生「昨晚是否和別人發生性行為」、「是否為同性戀」、「是否為處男或處女」。學生感到冒犯向學校申訴，校方表示，已召開性平會對該師進行調查。
有學生於網路平台上發文，指上英文課時教師要求學生填問卷，雖說不強迫，但話裡話外都指出與成績有關，該師的問卷包括數個涉及個人隱私的議題如「是否喜歡裸睡」、「是否為同性戀」、「是否為處男或處女」、「今天穿的內衣是什麼顏色」、「在哪裡買內衣褲」以及「昨晚是否和別人發生性行為」。
學生表示，選項只有「是」與「不關你的事（none of your business）」，若學生填了後者，老師則會在看到回覆時指學生「很難聊」、「怎麼這也不能問」，而且還是在全班面前公布學生答案以及抽選學生分享。該生更指出，有學生被問到性經驗時非常尷尬，教師卻仍不停追問，質疑該師是逼迫學生用隱私換成績。
銘傳大學今天表示，該堂商務英文課程任課教師，依課程規畫安排「文化禁忌」議題問卷調查，並抽問答題學生，引發部分學生感到不適。校方高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會討論後續調查處理。
銘傳大學也指出，為維護學生學習權益，已與授課教師進行溝通提醒，課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，避免安排可能造成學生不適的敏感內容。
銘傳大學說，已經發信給選課學生，告知學校妥善處理，若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。學校一定努力維護校園安全與多元平等的學習環境。

