快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄科技大學奪冠 第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動閉幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，金管會證期局局長高晶萍(中)、證交所總經理李愛玲(左二)、證基會總經理張麗真(右二)、證交所市場推廣部業務委員周世昊(右一)、證基會處長林志光(左一)。臺灣證券交易所/提供
臺灣證券交易所辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，金管會證期局局長高晶萍(中)、證交所總經理李愛玲(左二)、證基會總經理張麗真(右二)、證交所市場推廣部業務委員周世昊(右一)、證基會處長林志光(左一)。臺灣證券交易所/提供

臺灣證券交易所2025年辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校，1,290隊，3,870位學生報名參賽，歷經網路初賽以及於證交所進行複賽暨總決賽。

在緊張激烈的搶答比賽過程後，由國立高雄科技大學「我不知道要考試我又沒有念書」隊奪得總冠軍、國立雲林科技大學「金晚別稅」隊獲得亞軍、國立暨南國際大學「隊名老哥」隊獲得季軍、國立高雄科技大學「名偵探真難」隊獲得殿軍，分別獲頒團隊獎學金12萬元、6萬元、3萬6千元、2萬4千元及獎狀與獎牌。

金管會證期局局長高晶萍致詞時表示，校園證券投資智慧王活動希望用更有趣、更具挑戰性的方式，讓同學可以把課堂上接觸到的金融知識，真正連結到實際的市場運作，藉以協助同學建立清楚判斷、理性分析的能力。證交所與證基會也持續推動完整的金融教育，幫助同學面對快速發展的金融科技與數位化時代，能夠加速適應並且持續進步。

證交所總經理李愛玲致詞表示，校園證券投資智慧王邁入第22屆，是證交所推動金融知識普及的重要平台，更充分展現校園對金融教育的重視。李愛玲指出，證交所持續以寓教於樂的方式，協助年輕世代建立正確的投資與風險觀念，並透過推出主動式及多資產ETF、推動創新板（tib）制度精進，鼓勵學生從校園起步關注資本市場的最新發展。未來證交所將持續與校園合作，辦理更多生動有趣、貼近學生需求的活動，讓金融知識在校園深耕扎根。

精彩的比賽影片，可至證交所官方YouTube頻道或「WebPro 3.0影音傳播網」觀賞。

證交所 校園 金融科技

延伸閱讀

證交所「校園證券投資智慧王」競賽激烈 高科大奪冠

證交所推12月限定打卡點 創新板吉祥物tibit躍台北101

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

證交所進擊 赴日招商

相關新聞

高雄科技大學奪冠 第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動閉幕

臺灣證券交易所2025年辦理第22屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有69所大專院校，1,290隊，3,870位學...

屏科大獸醫教學醫院啟用CT掃描 壽山動物園母獅布蕾來健檢

高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教...

突破摩爾定律 中研院士蔡兆申：超導量子電腦將改變世界

中央大學今天舉辦「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」講座，中研院院士蔡兆申院士擔任主講人，他指出量子強大的運算能力，除...

「為領角鴞打造家」屏東大學生態豐富 3校區架設10個巢箱

屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，生態豐富，宛如都市叢林中的公園，還有領角鴞常駐校園，校長陳永森請學校自然生態觀...

東海大學打造智慧校園 獲頒「國家永續發展獎」

東海大學以多年深耕永續教育、跨域治理與社會實踐的成果，在全國147所大專院校與企業中脫穎，榮獲行政院國家永續發展委員會頒...

「風暴思維」作者黃兆璽：善意是對抗極端化時代的第一道防線

青年永續領導力發展協會舉辦「危機管理專題演講」，昨邀請東海大學管理學院 EMBA 助理教授黃兆璽，以「策略傳播的全面影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。