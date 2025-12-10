屏科大獸醫教學醫院啟用CT掃描 壽山動物園母獅布蕾來健檢

高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾曾出現血尿及陰道異常分泌物等病史，為釐清是否有潛在疾病，園方與屏東科技大學附設獸醫教學醫院醫療團隊合作，布蕾昨被運送到屏科大獸醫教學醫院城中院區，接受高階電腦斷層（CT）掃描，作為後續治療的依據。

屏科大附設獸醫教學醫院指出，這次檢查使用獸醫教學醫院全新購置160切電腦斷層掃描設備是國內獸醫界唯一床台承重達300公斤設備，是台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，同時率先導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲最佳影像品質。

檢查時同步檢查血液與健康評估，確認動物健康狀態，過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊14名小動物外科、影像科獸醫師、8名獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師事前詳細規畫動線和分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利，布蕾檢查後順利甦醒並返回園區持續觀察。

布蕾的體重110公斤，昨檢查後，屏科大獸醫教學醫院院長林莉萱說，布蕾是清醒的從壽山動物園出發運送到醫院，布蕾的陰部長期有分泌物，電腦斷層後發現，布蕾的陰道、子宮與卵巢有出現一些些病變，因不確定病變情況，已有採樣，後續等採樣結果後才能再做診斷。

林莉萱說，獸醫教學醫院長期參與不同物種動物醫療服務，建構完整臨床醫療量能，協助壽山動物園獅子布蕾高階影像檢查，展現醫院在大型動物影像診斷的能力，也體現多年共同守護動物健康的成果。

屏科大獸醫教學醫院城中院區今年9月啟用，院內導入現代化獸醫影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊及動物友善醫療動線，強化南部動物整體的醫療量能，成為重要的動物影像診斷與轉診支援中心。

昨天除了母非洲獅布蕾，還有一隻袋鼠也來做電腦斷層。壽山動物園指出，多年來在野生動物臨床醫療均獲屏科大獸醫教學醫院即時且專業支援，母非洲獅布蕾屬大型動物，園區X光檢查會受限穿透度，較難發現細微異常，為釐清是否潛在疾病，與屏科大動物醫院團隊展開電腦斷層（CT）檢查，研討後續醫療方向，提供最符合動物最佳利益處置方案。園方也會持續深化合作，讓園區動物能獲最好、最專業醫療照護資源。 壽山動物園母非洲獅布蕾13歲，體重110公斤。圖／取自壽山動物園IG 屏科大小動物外科主任鍾承澍（左一）、壽山動物園獸醫師、獸醫教學醫院院長暨影像科主任林莉萱主任（右一坐）共同診斷分析。圖／屏科大提供 壽山動物園母非洲獅布蕾13歲，體重110公斤。圖／取自壽山動物園IG 此次檢查使用的160切電腦斷層掃描設備，床台可承重高達300公斤，是目前台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備。圖／屏科大提供 屏科大獸醫教學醫院出動14名小動物外科、影像科獸醫師與8名實習生與壽山動物園獸醫師、照護員合作，讓母非洲獅布蕾展開電腦斷層掃描。圖／屏科大提供 屏科大與壽山動物園為長期建教合作夥伴，在教育、臨床與保育領域密切合作，協助園方處理過多次野生動物之疾病診斷、影像檢查與醫療照護工作。圖／屏科大提供 屏科大獸醫教學醫院出動14名小動物外科、影像科獸醫師與8名實習生與壽山動物園獸醫師、照護員合作，讓母非洲獅布蕾展開電腦斷層掃描。圖／屏科大提供 屏科大獸醫教學醫院出動14名小動物外科、影像科獸醫師與8名實習生與壽山動物園獸醫師、照護員合作，讓母非洲獅布蕾展開電腦斷層掃描。圖／屏科大提供

