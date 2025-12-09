突破摩爾定律 中研院士蔡兆申：超導量子電腦將改變世界
中央大學今天舉辦「走進未來：超導量子電腦如何改變世界」講座，中研院院士蔡兆申院士擔任主講人，他指出量子強大的運算能力，除了可以解決古典電腦難以處理的複雜問題，也會為人類生活帶來革命性的改變。
中大表示，聯合國訂2025為「國際量子科學與技術年」，紀念量子力學誕生100周年，蔡兆申是享譽國際的物理學家，日本理化學研究所（RIKEN）新興物質科學中心團隊領導人，在講座引領與會來賓、中大師生共同探索這場重塑世界的科技革命。
蔡兆申在講座深入淺出講述艱澀的量子力學，首先以「沙丁魚群」比喻超導現象，如同無數自由游動的沙丁魚受到刺激後，瞬間形成巨大的龍捲風狀群體，超導體內的電子也展現出這種「湧現（Emergence）」的巨觀量子態特性。
有別於古典電腦依賴電晶體在空間中排列邏輯閘，量子電腦的運算邏輯是在時間軸上演化。蔡兆申進一步闡述，量子位元（Qubits）因具備「疊加態（Superposition）」與「量子糾纏（Entanglement）」特性，能突破摩爾定律的瓶頸。
蔡強調，這種強大的運算能力將專注於解決古典電腦難以處理的複雜問題，例如高分子材料設計、生物化學模擬及次世代醫藥開發，為人類生活帶來革命性的改變。
講座由陽明交通大學特聘教授張文豪擔任引言人，他以「電腦可能被重新發明」為破題，點出蔡兆申院士在1999年利用超導電路成功製造出量子位元，將教科書上的方程式轉化為真實可運作的元件，是量子電腦發展史上「哥倫布立雞蛋」般的突破性時刻。
中央大學校長蕭述三指出，量子科技是引領未來的關鍵，蔡兆申在超導量子領域的卓越成就與前瞻視野，將能啟發師生從科學與社會層面思考未來的機會與挑戰。
