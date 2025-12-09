「為領角鴞打造家」屏東大學生態豐富 3校區架設10個巢箱
屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，生態豐富，宛如都市叢林中的公園，還有領角鴞常駐校園，校長陳永森請學校自然生態觀察社在三個校區架設10個人工巢箱，盼吸引領角鴞入住，為自然保育盡一份心，打造永續大學。
屏東大學有民生、屏師及屏商校區，校園內都有參天大樹，新冠疫情時因採遠距教學，也禁止社區民眾進入校園，只有行政同仁上班，偌大的校園鮮少人跡，來校棲息覓食野生鳥類與日俱增，野鳥生態豐富，除水域常見紅冠水雞、鷺鷥科鳥類，樹上經常傳來啾啁的鳥叫聲，也為校園增添生氣。
校長陳永森說，校內有一對珍貴稀有領角鴞常駐在民生校區五育樓前大樹上，不時睜大眼四處張望，角羽豎起呈警戒狀。外賓來校參訪時，他第一時間引領他們去觀賞都市中難得一見貓頭鷹，成為學校的獨特景觀。
為提供領角鴞更好的處所，自然生態觀察社指導老師林豐雄帶領學生們一起為領角鴞打造家，在民生、屏師及屏商三個校區共架設10個人工巢箱。
指導老師林豐雄請屏東科技大學攀樹社、賞鳥社同學協助，林豐雄說，先由屏科大賞鳥社同學到百齡動物醫院，在獸醫師指導下，打造適合領角鴞入住人工巢箱，包括使用木料、形狀、尺寸、洞口的大小等，再由屏科大攀樹社利用攀樹技術，將人工巢箱帶到適合的樹上，加以固定。
屏大自然生態觀察社今與屏科大攀樹社同學，在屏商校區架設3個人工巢箱，林豐雄說，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞。人工巢箱，幫領角鴞打造新家，架設巢洞高度約4到5米高，洞口面向開闊天空，適合領角鴞進出。
林豐雄說，洞口附近最好有二到三公分粗枝條，或以人工架設，方便其棲息，通常領角鴞會在洞口外觀望，確認沒危險才會進入，但偶爾也會有不速之客，例如松鼠或壁虎等跑進巢箱。一旦發現領角鴞在巢箱外出沒或樹下有鳥糞或食繭等，就可以確認領角鴞入住，可在蛇管末端裝置錄影鏡頭，伸進巢箱內對其生態觀察。
屏科大攀樹社長、森林系學生梁郁昀表示，攀樹社成立不久，現階段訓練直上直下，技巧成熟後可協助修剪枝葉，此次幫忙設巢箱，也學到不少野鳥知識。
屏東大學自然生態觀察社前社長鄧祐安也說，以前經常跑到山腳下觀察自然生態，反而比較少在校園，如今架設巢箱，可就近觀察，也請看到領角鴞的大家，靜靜欣賞，不要驚擾牠們，友善校園需大家維護。
