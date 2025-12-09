快訊

「為領角鴞打造家」屏東大學生態豐富 3校區架設10個巢箱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大攀樹社學生今在屏東大學屏商校區架設巢箱。記者劉星君／攝影
屏科大攀樹社學生今在屏東大學屏商校區架設巢箱。記者劉星君／攝影

屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，生態豐富，宛如都市叢林中的公園，還有領角鴞常駐校園，校長陳永森請學校自然生態觀察社在三個校區架設10個人工巢箱，盼吸引領角鴞入住，為自然保育盡一份心，打造永續大學。

屏東大學有民生、屏師及屏商校區，校園內都有參天大樹，新冠疫情時因採遠距教學，也禁止社區民眾進入校園，只有行政同仁上班，偌大的校園鮮少人跡，來校棲息覓食野生鳥類與日俱增，野鳥生態豐富，除水域常見紅冠水雞、鷺鷥科鳥類，樹上經常傳來啾啁的鳥叫聲，也為校園增添生氣。

校長陳永森說，校內有一對珍貴稀有領角鴞常駐在民生校區五育樓前大樹上，不時睜大眼四處張望，角羽豎起呈警戒狀。外賓來校參訪時，他第一時間引領他們去觀賞都市中難得一見貓頭鷹，成為學校的獨特景觀。

為提供領角鴞更好的處所，自然生態觀察社指導老師林豐雄帶領學生們一起為領角鴞打造家，在民生、屏師及屏商三個校區共架設10個人工巢箱。

指導老師林豐雄請屏東科技大學攀樹社、賞鳥社同學協助，林豐雄說，先由屏科大賞鳥社同學到百齡動物醫院，在獸醫師指導下，打造適合領角鴞入住人工巢箱，包括使用木料、形狀、尺寸、洞口的大小等，再由屏科大攀樹社利用攀樹技術，將人工巢箱帶到適合的樹上，加以固定。

屏大自然生態觀察社今與屏科大攀樹社同學，在屏商校區架設3個人工巢箱，林豐雄說，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞。人工巢箱，幫領角鴞打造新家，架設巢洞高度約4到5米高，洞口面向開闊天空，適合領角鴞進出。

林豐雄說，洞口附近最好有二到三公分粗枝條，或以人工架設，方便其棲息，通常領角鴞會在洞口外觀望，確認沒危險才會進入，但偶爾也會有不速之客，例如松鼠或壁虎等跑進巢箱。一旦發現領角鴞在巢箱外出沒或樹下有鳥糞或食繭等，就可以確認領角鴞入住，可在蛇管末端裝置錄影鏡頭，伸進巢箱內對其生態觀察。

屏科大攀樹社長、森林系學生梁郁昀表示，攀樹社成立不久，現階段訓練直上直下，技巧成熟後可協助修剪枝葉，此次幫忙設巢箱，也學到不少野鳥知識。

屏東大學自然生態觀察社前社長鄧祐安也說，以前經常跑到山腳下觀察自然生態，反而比較少在校園，如今架設巢箱，可就近觀察，也請看到領角鴞的大家，靜靜欣賞，不要驚擾牠們，友善校園需大家維護。

屏東大學自然生態觀察社指導老師林豐雄（左）說明人工巢箱用途。記者劉星君／攝影
屏東大學自然生態觀察社指導老師林豐雄（左）說明人工巢箱用途。記者劉星君／攝影
屏東大學自然生態觀察社請屏科大攀樹社的學生們一起幫忙架設巢箱，為領角鴞打造家。記者劉星君／攝影
屏東大學自然生態觀察社請屏科大攀樹社的學生們一起幫忙架設巢箱，為領角鴞打造家。記者劉星君／攝影
屏東大學校園生態豐富，校園內有領角鴞出現。圖／屏東大學提供
屏東大學校園生態豐富，校園內有領角鴞出現。圖／屏東大學提供

