屏大友善校園嬌客領角鴞 偕屏科大攀樹社架巢箱

中央社／ 屏東縣9日電

屏東大學校園綠樹成蔭，野生鳥類族群多，包含二級保育類動物領角鴞；為營造更友善生態環境，並作鳥類生態監測，屏大攜手屏科大校園內架設巢箱，今天完成屏商校區巢箱設置。

屏東大學校園綠樹成蔭，自然生態豐富，棲身校園的野生鳥類族群數量繁多，還有一對領角鴞常駐校園；屏大校長陳永森因而請校內社團自然生態觀察社，陸續在民生、屏師及屏商3校區，架設10個巢箱，希望提供野生鳥類更友善環境，同時也利於長期監測觀察，特別是鳥類繁殖。

自然生態觀察社指導老師林豐雄今天帶著社團學生，在屏商校區物色3棵樹設巢箱，並商請國立屏東科技大學攀樹社及賞鳥社，讓有攀樹證照教練、學生支援，利用攀樹技術，將人工巢箱帶到樹上固定。

林豐雄接受媒體聯訪表示，領角鴞在平原地區常見，且在新冠肺炎疫情間，校園較少人活動，校園變得更生態友善，也就逐漸進到校園；如今校方安排架設巢箱，不僅是邁出友善校園第一步，對學生來說，也是尊重生命與大自然的良好教育題材。

林豐雄說，城市有許多樹木，但因干擾或樹幹過小，貓頭鷹不易找到巢洞；設置人工巢箱，有助於鳥類尋找新家，一旦發現鳥類進出跡象，例如巢箱下方有鳥糞或食繭等，就可以透過其他設備，對巢箱內鳥類生態做進一步觀察記錄。

自然生態觀察社學生鄧祐安說，人類動物競爭棲地，很開心學校願意建置巢箱，取之於大地回饋自然，為生態付出心力；與屏科大合作交流，也經驗難得，社團原較少涉及攀樹，也許未來除登山、溯溪、健行等活動外，有機會開啟新業務。

