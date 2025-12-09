「風暴思維」作者黃兆璽：善意是對抗極端化時代的第一道防線

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
黃兆璽指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，體會策略傳播的影響力早已不只是行銷一個面向。圖／黃兆璽提供
黃兆璽指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，體會策略傳播的影響力早已不只是行銷一個面向。圖／黃兆璽提供

青年永續領導力發展協會舉辦「危機管理專題演講」，昨邀請東海大學管理學院 EMBA 助理教授黃兆璽，以「策略傳播的全面影響」為題分享觀察。他強調，善意是對抗極端化時代的第一道防線。

青年永續領導力發展協會由一群中生代發起，建構有系統的領導力培訓訓練，積極培育具有永續思維的青年領袖活動由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司及臺中市東海大學校友會共同協辦。

黃兆璽曾任媒體記者與主管，也曾擔任國立台灣師範大學執行長、東海大學公關室主任，現任教於東海EMBA並兼任公共事務暨校友服務處長，最近出版「思維風暴」一書。

黃兆璽指出，他從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，深刻體會策略傳播的本質轉變。他強調，策略傳播的影響力早已不只是行銷、公關或媒體操作的技術問題，而是一套橫跨組織治理、企業決策、公共信任與社會價值的整合工程。危機不是單一事件的結果，而是制度設計、文化選擇與日常溝通長期累積下的總和。

黃兆璽最後說，當演算法放大極端、速度壓倒深度、立場凌駕事實，若領導者只追逐短期聲量，最終將反噬自身；唯有回到價值、責任與長期信任，影響力才不會成為危險的權力工具，而能成為穩定社會、凝聚共識的正向力量。

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵表示，無論大學或企業，都必須在永續道路上走得更穩健；本次演講正希望在危機成為常態的時代，協助世代與組織建立更深度的風險思維、善意視角與公共意識，使影響力不再侷限於曝光與聲量，而能回歸價值指引與責任承擔。

禾康消防總經理陳淞屏亦認同，態度往往決定危機走向，唯有深化策略傳播、危機治理與善意框架的理解，才能以智慧掌控風險。

