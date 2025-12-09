中原大學獲輝達補助 量子AI颱風預測與綠能技術領先

中原大學今日表示，電機工程學系講座教授洪穎怡主持的研究計畫「以混合量子網路進行風電場之颱風預報」，獲NVIDIA（輝達）補助，表現中原量子計算研究團隊實力，將與中原大學既有的「CYCU AI University」目標產協同效應。

中原大學的「CYCU AI University」是校方提升AI教學與研究的平台，核心內容包括導入Deep Learning Institute（DLI）教師證照及教材，確保AI教學品質與國際同步，發展量子計算及大型語言模型（LLMs）的應用，探索前沿技術，並輔助育成中心的新創企業，加速技術轉化與產業創新。洪穎怡的研究計畫獲得NVIDIA學術補助，雖然獨立於該平台，但研究主題「以混合量子網路進行風電場之颱風預報」，正是對量子計算應用的強有力實踐。

洪穎怡表示，獲得NVIDIA的硬體支援，讓研究能探索混合量子與深度學習網路模型的計算極限。這項成就將與AI University框架下的人才培育和研究基礎相輔相成，顯著提升中原在颱風預測，和綠色能源領域的技術領先地位。

計畫獲補助中，NVIDIA捐贈4塊RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q工作站版GPU。這些採用Blackwell架構的高階GPU，將為智慧電力研究室的複雜模型訓練，與模擬提供無與倫比的加速能力。

中原大學電機工程學系主任賴裕昆表示，洪穎怡團隊獲得NVIDIA Academic Grant Program補助，展現中原大學在AI領域的卓越研究實力，這也正是CYCU AI University所致力培養的成果。這次獲贈頂級GPU，將成為強化中原大學AI算力基礎的關鍵。

洪穎怡研究團隊後續將結合NVIDIA的技術，包括用於量子與經典混合運算的NVIDIA CUDA-Q平台和NVIDIA RAPIDS，持續產出高水準的學術成果，推動能源與氣候科學的進步，並為永續綠能發展貢獻心力。 中原大學講座教授洪穎怡（後排右2）獲NVIDIA提供硬體支援，助團隊拓展量子AI於颱風預報與綠色能源的應用。圖／中原大學提供

