指導教授儀器、軟體都不懂…研究生吐槽只會文書處理 過來人曝：是常態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男研究生來實驗室一年多了，發現教授什麼儀器都不會用。 示意圖／ingimage

就讀研究所，有什麼事情是學生難以接受的呢？一名男研究生發文，稱他來實驗室一年多了，發現教授什麼都不會，甚至實驗的儀器都不會用，還要請學生處理他期刊論文的數據，讓他直言「指導教授只有文書處理的功能」。對此，不少過來人透露這種教授是「常態」。

一名男網友在Dcard發文，表示他身為研究生，來到實驗室已經一年多了，卻發現指導教授什麼也不會，只會「文書處理」。原PO舉例，實驗要用到的軟體或儀器教授全部不會使用，還要幫助她處理期刊論文上的數據和改圖。

原PO表示，教授之所以把很多事情給他們做是因為「不會做」，上下班時間都要幫她處理事情，常常把他們壓得喘不過氣，而且與國際期刊合作還沒有錢可以拿，讓他感到很無奈。原PO讀到碩二才知道教授的博士論文還是跟別人合作完成的，許多東西教授口中說用過，實際上卻什麼也不會。

此文一出，不少過來人透露此類教授是常態，「如果是資深教授那還蠻正常的」、「正常啊老教授的話」、「常態，教授像保母的才是反常」、「聽起來很像我教授」、「教授最主要的工作是申請經費養活實驗室，如果有做到這點其實就可以了」。

更有網友分享與類似教授相處的經歷，「我之前的老師也這樣，只會說他沒用過然後問題要自己解決，反正就是只會用嘴做電路」、「我論文就是全都自己弄，最後教授只有在看論文稿糾正語意和錯別字有用而已」、「我也每天都在想教授什麼都不會，怎麼有辦法都掛通訊作者，程式不會、研究不懂，連投稿期刊有字數限制不知道，唯一的作用只有把reviewer的信件轉寄給我」。

研究所 大學教授 論文

中原大學獲輝達補助 量子AI颱風預測與綠能技術領先

中原大學今日表示，電機工程學系講座教授洪穎怡主持的研究計畫「以混合量子網路進行風電場之颱風預報」，獲NVIDIA（輝達）...

500國際學生參加中區境外生就業博覽會 靜宜助境外生留台就業

靜宜大學為協助國際學生順利銜接台灣職場，辦理「中區境外生就業博覽會」，集結近30家優質企業參與，共同打造跨國實習與就業媒...

大學法修法校務會議學生代表提升至1/4？校長：應落實民主非民粹

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，民眾黨黨團提出修...

悼念宏福苑大火…香港浸大學生會遭校方停運 台大學生組織隔海聲援

香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念宏福苑大火罹難者標語，遭校方以圍板、水馬圍封，後續又收到校方通知須無限期暫停營運。台...

生活寶典恐撼動國族認同？小紅書是否有統戰影響力 最新實證研究出爐

台灣小紅書的話題近日超熱，從一路爆紅，到被民進黨政府下令封鎖一年。小紅書遭禁隔天，最新實證研究出爐，研究主題是這本來自對岸的「生活種草寶典」…

