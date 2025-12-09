指導教授儀器、軟體都不懂…研究生吐槽只會文書處理 過來人曝：是常態

就讀研究所，有什麼事情是學生難以接受的呢？一名男研究生發文，稱他來實驗室一年多了，發現教授什麼都不會，甚至實驗的儀器都不會用，還要請學生處理他期刊論文的數據，讓他直言「指導教授只有文書處理的功能」。對此，不少過來人透露這種教授是「常態」。

一名男網友在Dcard發文，表示他身為研究生，來到實驗室已經一年多了，卻發現指導教授什麼也不會，只會「文書處理」。原PO舉例，實驗要用到的軟體或儀器教授全部不會使用，還要幫助她處理期刊論文上的數據和改圖。

原PO表示，教授之所以把很多事情給他們做是因為「不會做」，上下班時間都要幫她處理事情，常常把他們壓得喘不過氣，而且與國際期刊合作還沒有錢可以拿，讓他感到很無奈。原PO讀到碩二才知道教授的博士論文還是跟別人合作完成的，許多東西教授口中說用過，實際上卻什麼也不會。

此文一出，不少過來人透露此類教授是常態，「如果是資深教授那還蠻正常的」、「正常啊老教授的話」、「常態，教授像保母的才是反常」、「聽起來很像我教授」、「教授最主要的工作是申請經費養活實驗室，如果有做到這點其實就可以了」。

更有網友分享與類似教授相處的經歷，「我之前的老師也這樣，只會說他沒用過然後問題要自己解決，反正就是只會用嘴做電路」、「我論文就是全都自己弄，最後教授只有在看論文稿糾正語意和錯別字有用而已」、「我也每天都在想教授什麼都不會，怎麼有辦法都掛通訊作者，程式不會、研究不懂，連投稿期刊有字數限制不知道，唯一的作用只有把reviewer的信件轉寄給我」。

