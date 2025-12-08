500國際學生參加中區境外生就業博覽會 靜宜助境外生留台就業
靜宜大學為協助國際學生順利銜接台灣職場，辦理「中區境外生就業博覽會」，集結近30家優質企業參與，共同打造跨國實習與就業媒合平台。活動安排履歷健診、模擬面試、現場徵才、職涯講座及職輔工作坊等內容，吸引全台近40所大專校院、約500名國際學生踴躍參與。
靜宜大學校長林思伶表示，該校積極辦理「境外生就業博覽會」，是世界青年國際移動力的最佳見證，也展現靜宜推動國際教育的系統化成果。她指出，讓優秀的國際學生願意留在台灣發展，大學所扮演的媒合角色極為關鍵；學校從國際生踏入校園的第一哩路開始，即透過四年一貫、嚴謹而有系統的學習規劃，銜接至邁向職場的最後一哩路，全面培養學生的專業實力與國際視野。
林思伶強調，透過就業博覽會的平台，協助國際學生順利銜接職場，參與的企業亦能找到符合需求的優秀人才。期盼國際學生畢業後，能以專業回饋社會、以行動參與在地發展，也能以被召喚的熱誠，為社會注入更多國際能量，成為真正的世界公民。
教育部「大專校院國際生留台就業輔導專業化計畫」專案辦公室主任沈嘉鈴表示，對許多國際學生而言，在全新的國家尋找工作是一大挑戰，她肯定靜宜建構的就業媒合平台，讓學生能夠直接與企業面對面交流，有效縮短求職距離。
靜宜大學秘書長暨職產長程敬閏表示，因應台灣產業的人才需求，學校、政府與企業必須共同合作，才能打造永續的人才培育環境。這次博覽會協助國際學生掌握職涯方向與求職資源，也讓企業提前接觸具語言能力與國際視野的新興人才。
今年參與的企業包括景碩科技、王品集團、繼茂塑膠工業、海景世界企業、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店及墾丁亞曼達會館等知名企業，提供多樣化職缺與實習機會。
多家企業代表分享參與心得，各校國際學生踴躍參與，專業背景多元，在語言能力、文化背景及國際經驗方面具備優勢，也展現高度求職企圖心，是企業推動國際布局與提升競爭力的重要助力。靜宜國際學生的中文能力表現亮眼，溝通流暢、應對得宜，讓企業留下深刻印象。現場越南的參與者表示，透過履歷健診與模擬面試，更清楚如何以企業期待的方式展現自身專業。
