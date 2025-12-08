元智大學僑生野柳淨灘 欣賞海岸美景 體驗守護環境

元智大學今天表示，來自部分國家40名僑生利用假日，到新北市野柳地質公園體驗愛護環境淨灘活動，在青山綠水的環境中，學生們學習環保，體會維護海洋生態的重要。

僑生聯誼社長、資訊英專三年級學生李佳玲分享，這次淨灘讓她深刻感受到環保不是書本上的概念，而是每個人都能付諸行動的事情。僑生們在清理環境的同時，也向遊客宣導垃圾分類及妥善處理的重要，為守護美麗的海岸線盡心。

活動由校方軍訓室率隊，僑生沿著海岸線撿拾瓶罐、塑膠碎片、海漂垃圾等廢棄物，了解海洋垃圾對生態造成的衝擊，也意識到維護環境需要長期且全民投入，不僅僑生走出課堂、深入認識台灣的自然之美，更提供實踐公共服務的機會。

淨灘結束後，軍訓室安排師生到基隆廟口夜市，品嘗多樣在地美食，深入感受台灣的人情味與生活文化。 元智大學安排學生利用假日到野柳淨灘。圖／元智大學提供

