快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

元智大學僑生野柳淨灘 欣賞海岸美景 體驗守護環境

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
學生們假日到野柳淨灘不知道可以欣賞海岸之美，也可以體驗守護環境生態的重要。圖／元智大學提供
學生們假日到野柳淨灘不知道可以欣賞海岸之美，也可以體驗守護環境生態的重要。圖／元智大學提供

元智大學今天表示，來自部分國家40名僑生利用假日，到新北市野柳地質公園體驗愛護環境淨灘活動，在青山綠水的環境中，學生們學習環保，體會維護海洋生態的重要。

僑生聯誼社長、資訊英專三年級學生李佳玲分享，這次淨灘讓她深刻感受到環保不是書本上的概念，而是每個人都能付諸行動的事情。僑生們在清理環境的同時，也向遊客宣導垃圾分類及妥善處理的重要，為守護美麗的海岸線盡心。

活動由校方軍訓室率隊，僑生沿著海岸線撿拾瓶罐、塑膠碎片、海漂垃圾等廢棄物，了解海洋垃圾對生態造成的衝擊，也意識到維護環境需要長期且全民投入，不僅僑生走出課堂、深入認識台灣的自然之美，更提供實踐公共服務的機會。

淨灘結束後，軍訓室安排師生到基隆廟口夜市，品嘗多樣在地美食，深入感受台灣的人情味與生活文化。

元智大學安排學生利用假日到野柳淨灘。圖／元智大學提供
元智大學安排學生利用假日到野柳淨灘。圖／元智大學提供

淨灘 軍訓

延伸閱讀

櫃買帶同仁淨灘 訪視造林地

TPBL／海神護海洋 球星聯手淨灘

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

古都馬20週年號召百位跑者前進漁光島淨灘

相關新聞

大學法修法校務會議學生代表提升至1/4？校長：應落實民主非民粹

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，民眾黨黨團提出修...

悼念宏福苑大火…香港浸大學生會遭校方停運 台大學生組織隔海聲援

香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念宏福苑大火罹難者標語，遭校方以圍板、水馬圍封，後續又收到校方通知須無限期暫停營運。台...

生活寶典恐撼動國族認同？小紅書是否有統戰影響力 最新實證研究出爐

台灣小紅書的話題近日超熱，從一路爆紅，到被民進黨政府下令封鎖一年。小紅書遭禁隔天，最新實證研究出爐，研究主題是這本來自對岸的「生活種草寶典」…

輔仁大學創校滿百周年 校長藍易振宣布新行動藍圖五大價值

天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，12月6日於中美堂舉行感恩慶祝大會，今年總計超過2500多人參與大會，包括駐台教廷...

輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示

新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍ...

祝福輔大迎接更璀璨的百年 總統出席輔大100週年慶祝大會

賴清德總統6日上午出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。