大學法修法校務會議學生代表提升至1/4？校長：應落實民主非民粹

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，民眾黨黨團提出修法版本，大學校務會議原學生代表比率建議由全體會議人數1/10，調整學生代表人數下限至全體會議人數1/4，增加學生反映權益的機會。大同大學校長何明果強調，大學法修法應落實民主，而不是民粹。必須尊重專業，不是靠投票決定。

國民黨立委柯志恩則表示，提升校務會議的學生代表比率方向是正確的，但必須思考且重視的是「質」，不是「量」，因為根據她曾擔任大學學務長的經驗，很多學生對於公共事務沒有興趣，參與度低。教文會召委、民眾黨立委劉書彬則說，民眾黨率先提出修法，擱置9年的大學法修法進度，才真的開始向前。期待教育部盡速提出大學法修法草案送行政院。

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，針對學生自治權限、校務會議組成、校長遴選委員會代表組成等進行討論。

依據民眾黨黨團提出的修法版本，大學法第9條「校長遴選委員會各類成員之比例與產生方式規定，學校校務會議推選之學校代表占全體委員總額2/5。」

民眾黨修法版本為：學校校務會議推選之學校代表占全體委員總額2/5，其組成應包含教師代表、大學部及研究所學生代表至少各1名。學生與教師同樣為大學自治之主要參與者，應有權對重大切身的學校經營問題提出意見；此外，為充分保障教師代表出席校務會議時，有效發揮監督之職權及避免行政端膨脹，因此建議修正為，納入兼任行政主管職務教師代表人數限制。

大學法第15條明定，大學設置校務會議，旨在議決校務重大事務，學生作為學校主體，亦有充分表意權利。原學生代表比例僅全體會議人數1/10， 並不足以讓學生能適當表達其意見。民眾黨黨團版本為，為能充分代表全體 學生表達意見，調整學生代表人數下限至全體會議人數1/4。教師代表中未兼行政主管職務人數 ，以不得少於教師代表人數2/3為原則。

全教總副秘書長楊逸飛表示，校務會議作為大學治理的重要機制，全教總認為應避免由行政力量主導，應透過修法確保未專任或兼任行政職教師代表比例的公平性，更應該提高學生參與校務會議的比例人數。全教總並要求私校合併計畫，不能只經董事會同意，更應該需經校務會議同意，落實公共參與。

全國教育產業總工會副理事長林碩杰說，有關校長遴選大學法中有關校長遴選委員會的組成比例，目前學校校務會議推選之學校代表是占全體委員總額2/5，為尊重大學自治精神，建議學校校務會議推選的學校代表占全體委員總額應改為3/5，且教師代表人數不得少於其中2/3。遴選委員會若降低具有行政職職教職員比例，可避免校長透過行政聘用掌握特定票數，增加教師比例增加實質的代表權，避免遴選委員結果與教職員初選結果差異過大，無法反應真實之意見。為防止政治力量不當介入大學校長遴選，保障學術自由與大學自治，建議刪除教育部或地方政府遴派之代表。

有關校務會議，林碩杰表示，校務會議中具行政職的當然委員，常囿於行政倫理而無法客觀地表達意見，為避免此種現象並使校務會議決策更為周延，故有關教師代表經選舉產生，其人數不得少於全體會議人數1/2，建議改為2/3。校務會議代表不是只有教授、副教授才能擔任，校內的助理教授、弱勢族群（原住民等）也應該要有保障席次。學生代表選出來後應接受議事規則、會議規範、相關法規等相關培訓，提升學生參與校務決策的能力及品質。

國立台北商業大學校長任立中表示，校務會議的學生代表占1/4「有點太高」，以目前學校狀況，學生可以1封信直接寫到校長室或部長案，目前學校跟學生溝通無阻礙，一旦入了法，就會沒有彈性。建議校務會議學生代表人數大約占10到25%，教育部可另訂獎補助辦法，若學校的校務會議學生代表比率更高，教育部可增加獎補助款，讓學生的發聲受到重視。

至於校長遴選委員會代表，任立中認為，教育部一定要派人參與，但有沒有投票權可以再討論。

私立科技大學協進會理事長、朝陽科技大學校長鄭道明表示，對於促進校園民主，私立科大學都是持支持的態度，但也必須考量學校大小、師生數。首先，校務會議中的教師代表中未兼行政主管職務人數，以不得少於教師代表人數2/3為原則。但是，有些大學的老師總數小於100人，行政職是固定的，要教師不兼行政，會有難度。他強調，增加學生代表比率非常好，但是也要同步減少教師和職員的代表比率。

鄭道明說，私校辦學是建構在董事會創校時對學校的理念，私校校長遴選，不應該往公校校長遴選制度靠攏。希望私校辦學特色跟功效不一樣。

也是私立大學校院協進會理事長的何明果表示，大學法修法時要注意大學自主，且必須權責相輔。因為私大是由董事會出資，校務會議代表不需要負責。他建議大學修法，必須落實民主，而不是民粹。必須尊重專業，不是靠投票決定。公私立大學定位不同，需要更細膩的視角討論。

何明果說，大學有各種形態，幾千人的學校和幾萬人學校不同。小的學校師生人數，但一級單位、處室一樣多。所以大學法不可能做太細部的規定，應該朝鬆綁和放寬，讓各校彈性自主。

佛光大學校長趙涵捷表示，公校卓越，私校生存。尤其是2線私立學校，少子化下，招生困難，學校絕不可能去虧待學生。「任何學生有意見到我的辦公室，我一定使命必達，」只要教育部持續要求私校的教學品質即可。

台灣師大學生會會長黃莨騰說，學生自治若要妥善發揮功能，第一步應是賦權（empower），透過提高校務會議學生代表比例，以及學生在與其權益相關會議的出席、提案、表決的範圍，可以讓學生意識到自己可以參與決策，自己的聲音可以帶來改變。他期待各項無須保密的會議能公開會議紀錄，除了讓校內師生更了解狀況以外，透過跨校資料的比較，也可以讓學生代表更有靈感。

在校長遴選部分，黃莨騰表示，希望至少保障兩席學生代表，否則要求一位學生在保密情況下，又要獨立判斷情境，門檻非常高。未來在施行細則討論時，也應該保障讓學生可以自辦說明會、模擬投票，以及保障讓候選人可以去各院了解學校的發展需求是重要的。

