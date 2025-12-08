北聯大系統攜手日6國立大學 建立跨國交換機制

台北聯合大學系統與日本6國立大學聯盟舉行聯合研討會，聚焦永續發展教育；雙方也簽署首份「聯盟學生交換協議」，建立台日10校學生跨國交換機制，擴大多元交流與合作。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，台北聯合大學系統與日本6國立大學聯盟近日舉行第5屆聯合研討會，共規劃10場專題論壇，聚焦循環經濟、SDGs與氣候行動、大學社會責任與行動導向課程、淨零能耗再生水與水環境保護等面向，全面回應永續發展與氣候行動的核心議題。

為鼓勵青年世代參與，今年研討會新增YouthSession青年論壇，廣邀台日10校學生線上、實體參與，由學生提出行動方案與觀點。

台北聯合大學系統也和日本6國立大學聯盟簽署首份「聯盟學生交換協議」，建立台日10校學生跨國交換機制，擴大未來多元交流與合作

台北聯合大學系統主席、台北科技大學校長王錫福表示，自2020年兩大聯盟首度簽署聯盟合作備忘錄以來，雙方關係穩健深化，今年由輪值主席學校簽署交換學生協議，不僅建立北聯大與日本6國立大學聯盟間的學生交流機制，也為未來聯合研究與學術合作奠定更堅實的基礎。

日本6國立大學聯盟代表、日本岡山大學校長那須保友提到，本屆研討會呼應聯合國教科文組織的「永續發展教育：邁向2030永續發展目標」，凸顯高教在實現永續發展目標中的關鍵角色，研討會同時也是深化台日學術合作、推進永續願景的重要平台。

北聯大系統包括台北科技大學、台北大學、台北醫學大學、台灣海洋大學，日本6國立大學聯盟（SixERS）成員為岡山大學、長崎大學、熊本大學、千葉大學、新潟大學、金澤大學。

