台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用
台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。
台灣科技大學今天發布新聞稿指出，連展投控集團近年積極擴大在電子零組件、光通訊與無線系統等市場的整合布局，旗下事業涵蓋高頻連接器與線材、光纖與高速模組方案、CPO（共封裝光學）技術、RF與天線模組、低軌衛星通訊應用、無人機與機器人所需的感測與整合元件。
台科大與連展投資控股公司簽署產學合作備忘錄，將在高速伺服器架構、訊號完整性、能源效率與散熱管理等技術面向展開合作，並針對未來產業高增長區塊，建立技術鏈結；後續也將涵蓋矽光子與CPO等關鍵技術的研究與評估，並探索在高速伺服器與AI系統中的導入可行性，包括散熱、能源效率等面向。
台科大校長顏家鈺表示，透過產學合作，可使研究成果與產業需求更緊密銜接，有助於提升台灣在高速傳輸、AI計算、智慧製造上的技術能見度與產業定位；未來將持續就企業端技術需求與應用情境進行交流，並推動成熟度規劃試點與導入範圍，強化研發成果與產業落地的連結。
連展投控集團總經理陳鴻儀提到，此次合作聚焦高頻、高功率、高可靠度產品線的策略發展，涵蓋高頻連接器與線材於AI資料中心高速傳輸、無線通訊與低軌衛星技術、無人機及機器人應用組件，以及矽光子解決方案等領域；希望藉由導入AI模型、算力、智慧製造能力，提升整體技術水平與研發效率。
