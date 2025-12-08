快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用

中央社／ 台北8日電

台灣科技大學與連展投資控股股份有限公司產學合作，將在智慧製造、AI應用、高速傳輸技術等領域合作，包括低軌衛星、無人機、機器人等應用，盼攜手促進製造業技術升級。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，連展投控集團近年積極擴大在電子零組件、光通訊與無線系統等市場的整合布局，旗下事業涵蓋高頻連接器與線材、光纖與高速模組方案、CPO（共封裝光學）技術、RF與天線模組、低軌衛星通訊應用、無人機與機器人所需的感測與整合元件。

台科大與連展投資控股公司簽署產學合作備忘錄，將在高速伺服器架構、訊號完整性、能源效率與散熱管理等技術面向展開合作，並針對未來產業高增長區塊，建立技術鏈結；後續也將涵蓋矽光子與CPO等關鍵技術的研究與評估，並探索在高速伺服器與AI系統中的導入可行性，包括散熱、能源效率等面向。

台科大校長顏家鈺表示，透過產學合作，可使研究成果與產業需求更緊密銜接，有助於提升台灣在高速傳輸、AI計算、智慧製造上的技術能見度與產業定位；未來將持續就企業端技術需求與應用情境進行交流，並推動成熟度規劃試點與導入範圍，強化研發成果與產業落地的連結。

連展投控集團總經理陳鴻儀提到，此次合作聚焦高頻、高功率、高可靠度產品線的策略發展，涵蓋高頻連接器與線材於AI資料中心高速傳輸、無線通訊與低軌衛星技術、無人機及機器人應用組件，以及矽光子解決方案等領域；希望藉由導入AI模型、算力、智慧製造能力，提升整體技術水平與研發效率。

衛星通訊 台科大

延伸閱讀

車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 恐難防核洩漏

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

昇達科11月業績創高

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

相關新聞

大學法修法校務會議學生代表提升至1/4？校長：應落實民主非民粹

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，民眾黨黨團提出修...

悼念宏福苑大火…香港浸大學生會遭校方停運 台大學生組織隔海聲援

香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念宏福苑大火罹難者標語，遭校方以圍板、水馬圍封，後續又收到校方通知須無限期暫停營運。台...

生活寶典恐撼動國族認同？小紅書是否有統戰影響力 最新實證研究出爐

台灣小紅書的話題近日超熱，從一路爆紅，到被民進黨政府下令封鎖一年。小紅書遭禁隔天，最新實證研究出爐，研究主題是這本來自對岸的「生活種草寶典」…

輔仁大學創校滿百周年 校長藍易振宣布新行動藍圖五大價值

天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，12月6日於中美堂舉行感恩慶祝大會，今年總計超過2500多人參與大會，包括駐台教廷...

輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示

新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍ...

祝福輔大迎接更璀璨的百年 總統出席輔大100週年慶祝大會

賴清德總統6日上午出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。