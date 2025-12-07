政大校園馬拉松全齡參賽 男、女組冠軍雙破紀錄

快訊

中央社／ 台北7日電

政治大學今天舉行校園馬拉松，2400個參賽名額全數額滿，參賽者橫跨3歲至73歲，展現全齡運動精神，也首度有視障跑者報名，今年男、女競賽組冠軍雙雙刷新10公里大會紀錄。

政大今天發布新聞稿指出，2025年政治大學校園馬拉松延續凝聚與突破的精神，在政大最具挑戰性的河岸與環山道路間展開，政大雄鷹籃球隊球員則在終點線列隊擔任頒獎嘉賓，為每位完賽的跑者送上沉甸甸的獎牌。

政大傳播學院碩士在職專班由院長孫秀蕙帶領，以120人參賽成為報名最踴躍的團體，也首次協助3名視障跑者報名，透過陪跑員協助，讓視障跑者順利完成賽事。

政大校園馬拉松今年男子組由政大財政所校友林建誠奪冠，以37分14秒完成10公里賽事，打破男子組大會紀錄；林建誠笑稱，自己直到看見終點計時器時，才驚覺自己即將創造歷史。

女子組由政大傳播所校友康瓊之奪冠，以45分30秒創下女子組歷年最佳紀錄。面對政大知名的上下坡「大魔王」，康瓊之提到，自己採取穩健的配速策略，上坡時提醒自己心率不要爆掉，穩穩地上山頂，過了下坡後再開始衝刺。

政大表示，校園馬拉松作為迎接百年校慶的系列活動，學校特別推出新版獎牌，採用類似鑽石的五邊形，象徵政大歷久彌新的價值；這套獎牌從2023年至2026年，每年都以簡約線條呈現不同的校園光景，包括政大校門口、體育館、羅馬廣場、四維堂。

為鼓勵跑者持續參與，政大指出，從2023年至2026年每年都全勤參加政大馬拉松的跑者，即可免費獲得精美的置放盤，希望所有熱愛政大的跑者，都能集滿這份專屬的百年校慶回憶。

