悼念宏福苑大火…香港浸大學生會遭校方停運 台大學生組織隔海聲援
香港浸會大學學生會日前在校內張貼悼念宏福苑大火罹難者標語，遭校方以圍板、水馬圍封，後續又收到校方通知須無限期暫停營運。台大學生組織今天發布聲明，隔海聲援浸大學生。
香港大埔宏福苑大火造成159人死亡、31人失聯，浸會大學學生會2日在校內告示板張貼了對大火罹難者悼念字句及標語，包括「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」等，後續告示板卻被水馬（注水障礙物）及圍板圍封。
浸大學生會4日在臉書貼文，指收到校方通知，要求無限期暫停浸大學生會的營運，包括接管會室、影印室及告示板等設施，要求幹部收拾個人物品、撤出會室，在社群網路上引發討論。
台灣大學學生代表大會、學生會學權部今天發布聯合聲明，聲援浸大學生會。聲明指出，學校對學生自治組織的運作應予尊重，對學生代表的產生也不應以任何形式打壓。期盼浸大校方懸崖勒馬，與學生理性溝通協調。
台大學代會議長黃聖恩接受中央社記者電訪表示，浸大校方給出的理由是學生會欠缺代表性、財務管理問題等，但沒有給予陳述機會，僅僅張貼公告勒令停運，顯然是以組織、財務問題之名，行打壓學生會言論自由之實。
黃聖恩表示，他們最早於4日在社群平台看到相關討論，後續也見到香港媒體的報導，當天就覺得應該要有所行動，透過聲明的方式，為浸大學生發聲，也希望台灣人一同關注此事件發展。
