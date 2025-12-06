生活寶典恐撼動國族認同？小紅書是否有統戰影響力 最新實證研究出爐

台灣小紅書的話題近日超熱，從一路爆紅，到被民進黨政府下令封鎖一年。小紅書遭禁隔天，最新實證研究出爐，研究主題是這本來自對岸的「生活種草寶典」，究竟在台灣的年輕人心中扮演什麼角色？它真的能成為影響台灣「統獨大勢」的神秘力量嗎？

這篇研究論文的名稱是〈台灣青年小紅書使用行為與統獨立場、國族認同關聯之初探〉，作者包括文大新聞系莊伯仲教授與台藝大廣電系賴祥蔚教授，12月6日在國立臺灣藝術大學廣播電視學系的「2025數位傳播-賽博光廊暨飆心立藝學術研討會」發表，主持人及評論人是文化大學廣告系教授鈕則勳。論文針對台灣青年的小紅書使用行為，以量化實證來說話，給了大家一個超乎想像的「佛系」結論：小紅書有統戰的影響力嗎？目前看來，只夠「種草」美食美妝，還撼動不了「國族認同」這塊大石頭。

想像一下，一個App的滿意度超過七成，超過半數使用者每天都要刷好幾次，而且大多數用戶人已使用超過一年 。這不是LINE或IG，而是新聞大熱門的小紅書。

莊伯仲教授在研討會簡報指出，研究初步發現這款App已是台灣青年，特別是18至23歲的女性大學生的「現象級產品」。為什麼這麼受歡迎？很簡單，台灣年輕人是「務實派」，他們在小紅書上最常尋求就是：旅遊、美食的最新探店攻略、以及美妝、時尚的同儕開示教學。簡單來說，就因為介面設計順眼、內容豐富、互動又便利的使用體驗，小紅書成為她們手中的「生活情報局」，可以更方便地知道哪裡有好玩的、好吃的、好買的。

重點來了！既然大家滑得這麼開心、滿意度這麼高，小紅書會不會默默地幫中國大陸「洗白」或「加分」呢？初探研究顯示「低度正相關」。首先，越愛用、越滿意小紅書的台灣年輕人，他們對中國大陸的「一般了解」、「一般印象」、「發展機會」，以及「加強交流合作」的態度，都傾向於更正面一點 。這群人也覺得用了小紅書後，對大陸「更認識」且「印象更良好」。莊伯仲和賴祥蔚這篇論文的解讀是：當使用者看到小紅書上推薦的美食、風景，會覺得「喔，大陸好像也挺不錯的嘛！」這證實了小紅書對台灣青年的影響，確實存在於一般性的認知層面，是屬於輕微的、正向的影響。

然而，這篇研究最關鍵或許也是能讓政府鬆一口氣的發現，就在於政治認同的部分，因為小紅書無法影響台灣年輕族群的統獨立場與國族認同。

在統獨立場方面，小紅書使用者與一般台灣民眾高度一致，不論他們對小紅書多麼滿意，「永遠維持現狀再決定」和「永遠維持現狀」的選項合計超過六成，仍是絕對主流。而在國族認同方面，絕大多數小紅書使用者都堅定自認為「台灣人」，其次才是「兩者都是」。自認「中國人」的比例最少，這個趨勢與政大選研中心長年民調的發現可說一模一樣。

這代表政治認同是經過長期社會、文化、歷史大熔爐煉出來的意志。小紅書上多是吃喝玩樂生活資訊，單靠這個App難以撼動使用者根深柢固的心理結構，所以可說小紅書目前只停留在影響青年今晚要吃什麼、明天要穿什麼的層面。

兩位作者特別強調，必須區分「一般認知」（對大陸的印象好不好）與「核心認同」（我是台灣人還是中國人）的重要性。小紅書的涵化效果，只在「生活資訊」這個層面有影響，但對形塑「政治認知」則還看不出影響。

「2025數位傳播-賽博光廊暨飆心立藝學術研討會」已經持續多年，早上的開幕由校長鐘世凱、傳播學院院長吳珮慈、廣電系主任陳靖霖共同主持，在早上的論壇之後，下午總共有12篇論文及影視作品發表。

