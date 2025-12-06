快訊

輔仁大學創校滿百周年 校長藍易振宣布新行動藍圖五大價值

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊輔仁大學創校100周年，校方6日舉辦慶祝大會，賴清德總統受邀出席。記者江婉儀／攝影
新莊輔仁大學創校100周年，校方6日舉辦慶祝大會，賴清德總統受邀出席。記者江婉儀／攝影

天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，12月6日於中美堂舉行感恩慶祝大會，今年總計超過2500多人參與大會，包括駐台教廷代辦、主教團，以及從全球各地來參加的校友，校長藍易振攜手金曲歌后舞思愛等共百人壓軸唱校歌。

賴清德今提到，在藍易振帶領下，輔大校運蓬勃發展，他欽佩藍易振的治校方針，著重AI倫理、國際化、社會服務，全面智慧化時代，大家都在講發展、獲利，少有人注重到倫理問題，藍校長在治校方針放入倫理，未來政府也會學習此精神，迎接下一個世代，全面智慧化的時候，要注意到每個人應該有的照顧，他再次代表國家跟人民，祝福輔仁大學迎接更璀璨的百年。

藍易振致詞時，宣布新百年的行動藍圖包括「GRACE」五大價值，他強調，面對AI與快速變遷的挑戰，輔大將致力於培養學生的真誠、堅韌、當責、創造力與同理心。輔大已與全球超過500所大學合作，未來更將結合AI、生醫與人文領域的跨域優勢，讓輔仁成為一所以信仰照亮理性、以教育實踐永續」的世界典範。

輔大表示，百年校慶由資深媒體人蘭萱主持，壓軸為百人分別演出四首曲目，包括46人大合唱「明天會更好」，舞思愛攜手努瑪社獻唱，以及藍易振與全球校友總會會長鄭時寧、聖詠團等校友演唱「You Raise Me UP」，壓軸為百人全體齊唱校歌。

今年的「于斌樞機獎章」由誼遠控股集團董事長陳致遠獲獎，陳致遠畢業於經濟系，持續與母校保持聯絡，多次擔任校友會要職，與輔大共同成立「勇源輔大乳癌基金會」，捐助附醫成立「勇源婦女健康中心」，支持醫學院「護理留才計畫」以及經濟系「勇源貨幣實驗室」，捐助無數筆獎學金，曾榮獲2016年富比世亞洲「亞洲慈善英雄榜」。

藍易振 經濟系 倫理 輔仁大學

相關新聞

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

民進黨立委王定宇等人日前提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，並且有助與國際接軌。中...

輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示

新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍ...

輔大百年校慶教宗發賀電祝福 賴清德總統親臨致意

天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。賴總統致詞時特別強調，...

輔仁大學創校滿百周年 校長藍易振宣布新行動藍圖五大價值

天主教輔仁大學自1925年創校滿百年，12月6日於中美堂舉行感恩慶祝大會，今年總計超過2500多人參與大會，包括駐台教廷...

祝福輔大迎接更璀璨的百年 總統出席輔大100週年慶祝大會

賴清德總統6日上午出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴...

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。他表示，就讀靜宜EMBA讓他在學習...

