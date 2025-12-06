輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示
新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍsgr. Stefano Mazzotti）、台灣主教團祕書長賴效忠神父分別宣讀英中文。
教宗在賀函中，首先回顧了輔仁大學的校史，於1925年應教廷之請成立，並於1961年在台復校，至今仍是華語世界中唯一由教廷設立的高等教育學府，具有獨特的歷史與地位。數十年來，培育出許多對社會有所貢獻的男女青年。
教宗鼓勵大家重新反思天主教高等教育的崇高使命，誠如天主教大學憲章所說，要勇敢地去探索啟示與自然的豐富內涵，使得理性與信仰的共同努力讓人能達到人性的完美境界，教會相信人是按照天主的肖像與模樣受造。
教宗賀函全文如下：
欣逢天主教輔仁大學百年校慶之際，我向你們，以及所有輔大的成員致上衷心的問候，與你們一同喜悅地紀念這由福音精神啟發的百年學術使命。
輔仁大學於1925年應教廷之請成立，並於1961年在台灣復校，至今仍是華語世界中唯一由教廷設立的高等教育學府，具有獨特的歷史與地位。數十年來，輔大成果豐碩，將卓越的學術與其校訓「真、善、美、聖」所蘊含的價值相結合，培育出許多具智慧、誠信與悲憫之心，對社會有所貢獻的男女青年。
在慶祝這重要的里程碑時，我鼓勵你們重新反思天主教高等教育的崇高使命，誠如「天主教大學憲章」所說，要勇敢地去探索啟示與自然的豐富內涵，使得理性與信仰的共同努力讓人能達到人性的完美境界，教會相信人是按照天主的肖像與模樣受造。（NO. 5 ）
願這個百年慶祝紀念，使全體校園成員重新燃起承諾，在瞬息萬變的世界中，成為智慧與希望的見證；尤其在科技迅速發展、文化不斷變遷、新的倫理議題湧現的今日，更需要由基督之光所引導的明晰道德指引。如此，一百年前所撒下的信仰、知識與服務的種子，將繼續為這個世代結出果實。
我將你們——輔仁大學的教職員工生、校友和所有恩人與支持者——託付於聖母智慧寶座那充滿慈愛的轉禱，並欣然頒賜來自宗座的祝福，願此成為主內喜樂與平安的標記。
教宗良十四世
發自 梵諦岡，主曆2025年十一月一日
