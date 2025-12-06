王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

民進黨立委王定宇等人日前提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，並且有助與國際接軌。中華戰略學會資深研究員張競提醒，國防大學有其複雜性，不乏汲汲求官者，若設置文職副校長，最重要不能因人設事，更應避免學術、道德爭議。

國防部長顧立雄日前赴立法院外交國防委員會，針對國軍心理衛生制度提出專案報告。王定宇在質詢時指出，國防大學的軍事素養非常重要，但學術也應該並重。他舉美國、日本及韓國等國的國防大學，設置有文職副校長或教務長的例子，建議顧立雄，應研議在國防大學增設文職副校長或負責學術的主管。

顧立雄表示，國防部會全面檢討國防大學的組織架構。因為有涉及修法，也可能涉及到組織規程的修改，設置相關文職副校長的可能可行性，以及各學院它是否有更多文職人員參與，都可以檢討。他承諾國防部會以3個月時間進行研議。

王定宇並進一步連署提出「軍事教育條例第八條條文修正草案」，將現有國防大學設副校長1人的規定，修改為設軍、文職副校長各1人，協助處理校務並推動學術研究。

熟悉軍事院校教育的國內學者分析，國防大學設置文職副校長可引進多一點學術思維，是好的方向，但在軍事院校的科層體制中，文職副校長職務仍應由德高望重的教職人士來擔任，才能孚眾望。

從大直三軍大學時代就在海軍指參學院擔任戰術教官、戰院戰略教官，也曾任校部研究編譯室主任的中華戰略學會資深研究員張競指出，國防大學的環境有其複雜性，不乏汲汲求官者，若設置文職副校長，最重要不能因人設事。

張競舉例，出任副校長者，最好能曾擔任過國防大學或所屬學院相關行政職務，了解校（院）務運作，兼具學術背景和行政歷練；同時有正面形象，不應有學術爭議或道德瑕疵。尤其國防大學可能有越來越多對外科技、軍事學術交流機會，擔任副校長者最好曾有國外留學經歷，以協助校長對外聯繫、接待等事宜。

