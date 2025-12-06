快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

聽新聞
0:00 / 0:00

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究。專家提醒，不能因人設事，更應避免學術、道德爭議。圖／取自國防大學臉書
民進黨立委提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究。專家提醒，不能因人設事，更應避免學術、道德爭議。圖／取自國防大學臉書

民進黨立委王定宇等人日前提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，並且有助與國際接軌。中華戰略學會資深研究員張競提醒，國防大學有其複雜性，不乏汲汲求官者，若設置文職副校長，最重要不能因人設事，更應避免學術、道德爭議。

國防部長顧立雄日前赴立法院外交國防委員會，針對國軍心理衛生制度提出專案報告。王定宇在質詢時指出，國防大學的軍事素養非常重要，但學術也應該並重。他舉美國、日本及韓國等國的國防大學，設置有文職副校長或教務長的例子，建議顧立雄，應研議在國防大學增設文職副校長或負責學術的主管。

顧立雄表示，國防部會全面檢討國防大學的組織架構。因為有涉及修法，也可能涉及到組織規程的修改，設置相關文職副校長的可能可行性，以及各學院它是否有更多文職人員參與，都可以檢討。他承諾國防部會以3個月時間進行研議。

王定宇並進一步連署提出「軍事教育條例第八條條文修正草案」，將現有國防大學設副校長1人的規定，修改為設軍、文職副校長各1人，協助處理校務並推動學術研究。

熟悉軍事院校教育的國內學者分析，國防大學設置文職副校長可引進多一點學術思維，是好的方向，但在軍事院校的科層體制中，文職副校長職務仍應由德高望重的教職人士來擔任，才能孚眾望。

從大直三軍大學時代就在海軍指參學院擔任戰術教官、戰院戰略教官，也曾任校部研究編譯室主任的中華戰略學會資深研究員張競指出，國防大學的環境有其複雜性，不乏汲汲求官者，若設置文職副校長，最重要不能因人設事。

張競舉例，出任副校長者，最好能曾擔任過國防大學或所屬學院相關行政職務，了解校（院）務運作，兼具學術背景和行政歷練；同時有正面形象，不應有學術爭議或道德瑕疵。尤其國防大學可能有越來越多對外科技、軍事學術交流機會，擔任副校長者最好曾有國外留學經歷，以協助校長對外聯繫、接待等事宜。

國防大學 軍事 國防部 王定宇

延伸閱讀

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

相關新聞

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

民進黨立委王定宇等人日前提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，並且有助與國際接軌。中...

輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示

新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍ...

輔大百年校慶教宗發賀電祝福 賴清德總統親臨致意

天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。賴總統致詞時特別強調，...

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。他表示，就讀靜宜EMBA讓他在學習...

學術民工／從走帳到虛假產學 私校教師評鑑失控成噩夢

台灣私校教師的生存困境，正透過層層堆疊的教師評鑑浮上檯面。許多私校教師被迫參與「虛假」的產學合作計畫，甚至自掏腰包，只為在評鑑中爭取一線生機。這種惡質管理不僅導致偽造文件層出不窮，甚至威脅教師減薪。 當教學與研究的聖殿淪為數字遊戲，評鑑標準荒謬到要求教師去募款、提供宿舍…，這場私校教師的無聲悲劇，還有多少不為人知的黑幕？

高教貧窮化 頂大天才博士遭沉沒成本綁架人生

在台灣從事學術工作宛如苦行僧，從博士班累積的「沉沒成本」，到求職、升等，被塞進名為「KPI」的倉鼠滾輪，拚命追逐期刊產出要求。高教貧窮化，博士生被迫自掏腰包貼補百萬做研究；諾貝爾獎級實驗室的頂尖年輕學者，卻找不到美國大學教職，從此陷入憂鬱。這段經歷雖令人悲傷，但年年都會發生。 讀博士要多久，視領域而定，但通常至少要4、5年，也有可能不小心變成9年。台灣的博士生，常陷入「7+2」念好念滿的窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年，技巧性避免被退學，但休學的2年，仍在實驗室工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。