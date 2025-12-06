快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

聽新聞
0:00 / 0:00

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（左）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（左）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。他表示，就讀靜宜EMBA讓他在學習和與同學間的互動受益良多，不僅專業獲得成長，也體驗到「連結」的重要。未來將進一步深化校友交流平台，並讓大家的成就在社會上發光，展現靜宜精神。

鄭偉毓為感謝父親鄭文智長期支持其進修，昨晚在交接典禮上也特別捐贈一台導覽車給靜宜大學，並表示這份心意不僅是一項資源投入，更象徵跨世代對教育的關懷與傳承。

鄭偉毓從工地主任起家，長期深耕台中海線。他說，未來的努力3大方向分別是一、深化校友交流平台：促進跨屆、跨領域的實質互動，讓校友會成為產業經驗分享與專業連結的強大網絡。二、強化校友情誼與相互關懷：打造有溫度的共同體，讓校友能感受到支持、陪伴與鼓勵。三、讓每位校友的專業被看見：提供更多舞台與資源，使校友的成就與專業在產業界與社會上持續發光，展現靜宜精神。

校長林思伶出席致詞時以「僕人式領導、共同體意識與利他精神」期勉新任理事長與團隊延續校友會多年來的良好傳統，打造更具深度與溫度的校友平台。

她說，靜宜大學EMBA的課程設計從「領導金鑰」與「管理精要」等實務出發，透過案例研討、團隊合作與實作練習，帶領學員將領導智慧與企業社會責任結合，形成「共同思考、共同行動、共享成果」的學習文化。期待在新理事長的領航下，讓靜宜EMBA成為更多在職領導者的重要成長平台。

林思伶也感謝卸任的前理事長王志成，肯定他在任期間推動多項深具影響力的活動，成功提升校友參與度與整體向心力，為校友會穩健運作奠定扎實基礎。

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長，左為前理事長王志成。圖／靜宜大學EMBA 校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長，左為前理事長王志成。圖／靜宜大學EMBA 校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（中）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（中）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供
台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供

理事長 EMBA 靜宜大學

延伸閱讀

影／靜宜大學聖誕點燈 校園內上千師生一片歡呼與掌聲

台北市立大學130周年校慶 表揚北體院校友會捐款興學有功

讓愛停泊你心 天主教台中教區和靜宜大學等送暖外籍漁工

陳雪甄獲金馬獎最佳女配角 棄台大赴英學表演 鼓勵學弟妹：勇敢追夢

相關新聞

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

民進黨立委王定宇等人日前提案，在國防大學增設一席文職副校長，推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，並且有助與國際接軌。中...

輔仁大學百年校慶今登場 教宗良十四世賀電：勇敢去探索啟示

新莊輔仁大學創校滿百周年，今天今天舉辦慶祝大會，教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電由駐台教廷代辦馬德範蒙席（Ｍ...

輔大百年校慶教宗發賀電祝福 賴清德總統親臨致意

天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。賴總統致詞時特別強調，...

祝福輔大迎接更璀璨的百年 總統出席輔大100週年慶祝大會

賴清德總統6日上午出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴...

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。他表示，就讀靜宜EMBA讓他在學習...

學術民工／從走帳到虛假產學 私校教師評鑑失控成噩夢

台灣私校教師的生存困境，正透過層層堆疊的教師評鑑浮上檯面。許多私校教師被迫參與「虛假」的產學合作計畫，甚至自掏腰包，只為在評鑑中爭取一線生機。這種惡質管理不僅導致偽造文件層出不窮，甚至威脅教師減薪。 當教學與研究的聖殿淪為數字遊戲，評鑑標準荒謬到要求教師去募款、提供宿舍…，這場私校教師的無聲悲劇，還有多少不為人知的黑幕？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。