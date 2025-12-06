接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。他表示，就讀靜宜EMBA讓他在學習和與同學間的互動受益良多，不僅專業獲得成長，也體驗到「連結」的重要。未來將進一步深化校友交流平台，並讓大家的成就在社會上發光，展現靜宜精神。

鄭偉毓為感謝父親鄭文智長期支持其進修，昨晚在交接典禮上也特別捐贈一台導覽車給靜宜大學，並表示這份心意不僅是一項資源投入，更象徵跨世代對教育的關懷與傳承。

鄭偉毓從工地主任起家，長期深耕台中海線。他說，未來的努力3大方向分別是一、深化校友交流平台：促進跨屆、跨領域的實質互動，讓校友會成為產業經驗分享與專業連結的強大網絡。二、強化校友情誼與相互關懷：打造有溫度的共同體，讓校友能感受到支持、陪伴與鼓勵。三、讓每位校友的專業被看見：提供更多舞台與資源，使校友的成就與專業在產業界與社會上持續發光，展現靜宜精神。

校長林思伶出席致詞時以「僕人式領導、共同體意識與利他精神」期勉新任理事長與團隊延續校友會多年來的良好傳統，打造更具深度與溫度的校友平台。

她說，靜宜大學EMBA的課程設計從「領導金鑰」與「管理精要」等實務出發，透過案例研討、團隊合作與實作練習，帶領學員將領導智慧與企業社會責任結合，形成「共同思考、共同行動、共享成果」的學習文化。期待在新理事長的領航下，讓靜宜EMBA成為更多在職領導者的重要成長平台。

林思伶也感謝卸任的前理事長王志成，肯定他在任期間推動多項深具影響力的活動，成功提升校友參與度與整體向心力，為校友會穩健運作奠定扎實基礎。 台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長，左為前理事長王志成。圖／靜宜大學EMBA 校友會提供 台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（中）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供 台中市海線地區知名建設嘉麗建設總經理鄭偉毓（右）昨接任靜宜大學EMBA校友會第11屆理事長。圖／靜宜大學EMBA校友會提供

