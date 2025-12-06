輔大百年校慶教宗發賀電祝福 賴清德總統親臨致意

在台灣從事學術工作宛如苦行僧，從博士班累積的「沉沒成本」，到求職、升等，被塞進名為「KPI」的倉鼠滾輪，拚命追逐期刊產出要求。高教貧窮化，博士生被迫自掏腰包貼補百萬做研究；諾貝爾獎級實驗室的頂尖年輕學者，卻找不到美國大學教職，從此陷入憂鬱。這段經歷雖令人悲傷，但年年都會發生。 讀博士要多久，視領域而定，但通常至少要4、5年，也有可能不小心變成9年。台灣的博士生，常陷入「7+2」念好念滿的窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年，技巧性避免被退學，但休學的2年，仍在實驗室工作。

2025-12-05 14:28