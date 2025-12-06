快訊

輔大百年校慶教宗發賀電祝福 賴清德總統親臨致意

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（中）特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福並與校方代表合照。記者許正宏／攝影
天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（中）特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福並與校方代表合照。記者許正宏／攝影

天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。賴總統致詞時特別強調，天主教對台灣社會的重要性，百年來發揮真善美聖的精神，春風化雨，為國家栽培英才。

天主教教宗良十四世也特別發送賀電，祝福輔仁大學百年校慶。

天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（圖）特別出席校慶活動。記者許正宏／攝影
天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（圖）特別出席校慶活動。記者許正宏／攝影
天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（右二）特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。記者許正宏／攝影
天主教輔仁大學今天中美堂舉辦一百周年校慶，賴清德總統（右二）特別出席校慶活動，代表政府與台灣人民獻上祝福。記者許正宏／攝影

輔仁大學 中美 賴清德

學術民工／從走帳到虛假產學 私校教師評鑑失控成噩夢

台灣私校教師的生存困境，正透過層層堆疊的教師評鑑浮上檯面。許多私校教師被迫參與「虛假」的產學合作計畫，甚至自掏腰包，只為在評鑑中爭取一線生機。這種惡質管理不僅導致偽造文件層出不窮，甚至威脅教師減薪。 當教學與研究的聖殿淪為數字遊戲，評鑑標準荒謬到要求教師去募款、提供宿舍…，這場私校教師的無聲悲劇，還有多少不為人知的黑幕？

高教貧窮化 頂大天才博士遭沉沒成本綁架人生

在台灣從事學術工作宛如苦行僧，從博士班累積的「沉沒成本」，到求職、升等，被塞進名為「KPI」的倉鼠滾輪，拚命追逐期刊產出要求。高教貧窮化，博士生被迫自掏腰包貼補百萬做研究；諾貝爾獎級實驗室的頂尖年輕學者，卻找不到美國大學教職，從此陷入憂鬱。這段經歷雖令人悲傷，但年年都會發生。 讀博士要多久，視領域而定，但通常至少要4、5年，也有可能不小心變成9年。台灣的博士生，常陷入「7+2」念好念滿的窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年，技巧性避免被退學，但休學的2年，仍在實驗室工作。

師生攜手拍出暖心契約 臺藝大廣電系勇奪優質獎

「2025 守護資產‧信守未來」徵影活動吸引全台大專院校 211 件作品角逐。國立臺灣藝術大學進修部廣播電視系系學會首次組隊參賽，本想單純完成一件有意義的事，沒想到老師也「撩落去」演出。師生合力完成《以你為名的契約》，以細膩情感打動評審，勇奪全國第四名「優質獎」，讓忙於課業與會務的學生們欣喜不已。

