暨大主辦世界綠色大學排名發布會 多國大學領袖參與

中央社／ 南投5日電
暨南國際大學主辦2025全球綠色大學排名發布會暨圓桌論壇，環境部長彭啓明（前左2）出席並發表專題演說，和與會者合影留念。圖／中央社（暨南國際大學提供）
暨南國際大學主辦2025全球綠色大學排名發布會暨圓桌論壇，環境部長彭啓明（前左2）出席並發表專題演說，和與會者合影留念。圖／中央社（暨南國際大學提供）

2025世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇於國立暨南國際大學登場，副總統蕭美琴今天透過影片表示，大學扮演社會淨零轉型核心引擎，政府將持續與國際合作，盼藉此會議深化全球交流。

暨大今年主辦世界綠色大學排名發布會，來自16國、70所大學，共120名大學領袖到場參與；今天公布世界綠色大學評比，暨大名列全球第30名。

蕭副總統於開幕典禮以影片致詞表示，大學在面對氣候變遷時扮演知識領航者關鍵角色，也是社會淨零轉型核心引擎，台灣學界長期投身綠色科技、能源轉型及永續研究，展現堅定國際承諾，政府將持續與國際合作，強化跨域研究與人才培育，期望藉此會議深化全球交流，將理念化為具體行動。

暨大校長武東星說，主辦全球排名發布會是台灣高教重要里程碑，象徵我國綠色治理模式已獲國際肯定。年會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖走進南投，不僅向世界展示台灣的大學能產出高品質學術成果，更能以實際行動回應氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。

環境部長彭啓明於論壇中發表演講，強調攜手大學培育綠領人才。多國大學校長共同進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題，激盪多元觀點。

高教貧窮化 頂大天才博士遭沉沒成本綁架人生

在台灣從事學術工作宛如苦行僧，從博士班累積的「沉沒成本」，到求職、升等，被塞進名為「KPI」的倉鼠滾輪，拚命追逐期刊產出要求。高教貧窮化，博士生被迫自掏腰包貼補百萬做研究；諾貝爾獎級實驗室的頂尖年輕學者，卻找不到美國大學教職，從此陷入憂鬱。這段經歷雖令人悲傷，但年年都會發生。 讀博士要多久，視領域而定，但通常至少要4、5年，也有可能不小心變成9年。台灣的博士生，常陷入「7+2」念好念滿的窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年，技巧性避免被退學，但休學的2年，仍在實驗室工作。

師生攜手拍出暖心契約 臺藝大廣電系勇奪優質獎

「2025 守護資產‧信守未來」徵影活動吸引全台大專院校 211 件作品角逐。國立臺灣藝術大學進修部廣播電視系系學會首次組隊參賽，本想單純完成一件有意義的事，沒想到老師也「撩落去」演出。師生合力完成《以你為名的契約》，以細膩情感打動評審，勇奪全國第四名「優質獎」，讓忙於課業與會務的學生們欣喜不已。

學術民工／台師西進血淚史 花錢買期刊還貸款造假業績

中國大陸在「中國高校」光環下，大學教師面臨繁重科研壓力，前段學校要發頂級期刊論文，普通大學要完成定額企業合作。教授為領年終、保飯碗，花錢買期刊，自掏腰包「湊數」計畫金額，再找廠商掛名，遑論西進的台灣教師因人際關係與文化差異，更難達標。 他們自稱「學術民工」，過著「牛馬人生」，3年換一校成常態。聯合報數位版採訪數名曾經、以及正在大陸任教的台灣學者，訴說西進血淚。

修大學法教部不急表態 學界：等明年大學校長會議後再說

大學法已廿年未修，近年屢次由立委提案送入立法院教育文化委員會審議，但最終都因會期結束、立委改選等無疾而終。近期學生、教育...

20年未動…大學法修法呼聲起 大學端有顧慮

立委、工會、學生等團體昨召開記者會，要求大學法應與時俱進修法，增加學生修業期限彈性、強化師生參與校長遴選等。但大學端有異...

有錢人的煩惱？富家女被逼繼承家業 父威脅斷金援才驚覺「學藝術沒飯吃」

家境好才有的煩惱？一位富家女近日在網上分享，自己因弟弟行為問題，被父親要求接手家族企業的煩惱。原PO坦言，自己對商業毫無興趣，只想從事藝術創作…

