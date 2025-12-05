學海惜珠條件放寬 符合弱勢助學資格即可申請

快訊

中央社／ 台北5日電

教育部放寬「學海惜珠」計畫的條件，符合大專弱勢生助學計畫補助資格，或是父母親領有身心障礙證明，於民國115年起都可申請，有機會到海外研修，拓展國際視野。

「學海惜珠」計畫是由大專選送成績優異的清寒學生前往海外，補助項目包括來回機票、生活費等。以114年度第2梯次為例，有12人獲選，每人最高補助新台幣55萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，今年「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」3項子計畫的補助額度都有所提高，第2梯次共有807名學子受益，總金額達8612萬元。

教育部國際及兩岸教育司科長林曉瑩表示，為協助更多家庭經濟狀況較為不利的學生也能擁有出國交換或實習的機會，已於11月4日公告修正學海計畫補助要點，自115年1月1日起，放寬「學海惜珠」申請資格。

依照新的規定，學生符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或是父母親領有身心障礙證明，都可申請「學海惜珠」計畫。

同時，教育部也放寬學生在國外實習的天數為「至少連續28天」，以符合國際實習的趨勢。相關資訊可向各大專校院洽詢。

