師生攜手拍出暖心契約 臺藝大廣電系勇奪優質獎

「225 守護資產‧信守未來」徵影活動吸引全台大專院校 211 件作品角逐。國立臺灣藝術大學進修部廣播電視系系學會首次組隊參賽，本想單純完成一件有意義的事，沒想到老師也「撩落去」演出。師生合力完成《以你為名的契約》，以細膩情感打動評審，勇奪全國第四名「優質獎」，讓忙於課業與會務的學生們欣喜不已。

臺藝大進修部廣電系學會會長連玉琦表示，此次參賽源於郭石城老師一句：「系學會要不要一起試試看？」讓同學們決定跨出舒適圈。於是導演兼編劇賴璽宇、副導林妍伶、攝影連玉琦、剪輯蕭宇萱、道具陳芷馨、場記謝旻恩與林以晴，以及演員張芷瑜，紛紛自告奮勇投入，將課堂所學化為創作能量。

連玉琦指出，大家利用課餘時間討論劇情、勘景、試戲與拍分鏡，沒有任何人是被要求參與，而是自願配合，把老師教授的專業運用到拍片流程中，同學間也在磨合中建立深厚默契。最令團隊難忘的，是郭石城老師不僅提供專業指導，更親自演出關鍵的嚴父角色。

連玉琦興奮分享：「劇本完成後，我們立刻詢問郭老師是否願意演父親角色。沒想到老師不假思索、一口答應，那一句『好！』不是台詞，而是一份陪伴的承諾。作品裡的父親因此不再只是角色，更像是創作支柱，讓影片多了一層真誠溫度。」

《以你為名的契約》描繪父女在誤解中重新靠近的情感軸線，以「信託」象徵「未來可以不再害怕」的寄託。劇中不擅言詞的父親（郭石城飾）將關心寫進契約文件裡，而女兒（張芷瑜飾）在拆封那刻才真正理解：真正的資產不是金額，而是父親以一生守護的心意。影片以溫柔敘事呼應競賽精神，把抽象金融概念轉化為可觸碰的情感。

導演賴璽宇回憶，拍攝過程是「彼此陪伴的旅程」。每位組員在疲累時總會主動接手工作，正是這份互相扶持讓作品成形。他說：「比起獲得優質獎與一萬元獎金，更難忘的是一起排戲、笑場、熬夜的點滴，那些都是最珍貴的信任與連結。」

飾演女兒的張芷瑜充滿「戲」胞，雖為大一菜鳥學生，高中時就曾以《幸福流轉》在樹人家商創意戲劇決賽拿下優等獎。此次與《新聞學》授課教師郭石城對戲，她淡定表示沒有因老師演嚴父而緊張，「只要背好台詞、靜下心理解劇本，很快就能進入角色內心的掙扎。」

賴璽宇特別感謝郭石城老師無論幕前幕後都投入指導，更以細膩表演讓作品完整度大幅提升，成為現場最安定的力量。他說，《以你為名的契約》是團隊送給彼此與觀眾的一份心意，希望大家能在影片中看見「守護與被守護」的力量，這也是信託精神最生活化的呈現。

郭石城曾任中國時報副總編輯，新聞實務資歷深厚。他感性表示：「感謝臺藝大提供開放自主教學環境，尤其廣電系主任陳靖霖對兼任老師的專業尊重，讓我得以把三十年媒體經驗傾囊相授。學生們認真、有禮又肯努力，才能在激烈競賽中脫穎而出。期盼他們習得十八般武藝，未來面對 AI 時代的新媒體挑戰，都能成為專業的廣電人。」

今年徵影競賽競爭格外激烈，各作品風格迥異、題材多元。臺藝大進廣系學會首次參賽就拿下全國第四，展現強大創意能量，也讓各界看見臺藝大廣電系的專業與教學成果。連玉琦信心十足表示，將持續鼓勵同學們參賽，因為每一次完成作品，都是累積技術、淬鍊敘事力與邁向影像專業路途的重要一步。 郭石城老師親自上陣演出父親重頭戲，是團隊最感動的拍攝時刻之一。（圖／臺藝大進廣系學會提供） 拍片過程中，團隊反覆討論分鏡與敘事節奏。謝旻恩（左起）、蕭宇萱、賴璽宇、連玉琦、林以晴、陳芷馨。（圖／臺藝大進廣系學會提供） 蕭宇萱（左）與林妍伶仔細準備劇本與道具，為每個細節把關。（圖／臺藝大進廣系學會提供） 父女對手戲現場一度氣氛緊繃，張芷瑜（左）與郭石城老師在鏡頭前逐步打開角色心防。（圖／臺藝大進廣系學會提供） 開拍瞬間最令人期待的「打板」畫面，象徵一場新的故事正式開始。（圖／臺藝大進廣系學會提供）

