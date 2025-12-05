修大學法教部不急表態 學界：等明年大學校長會議後再說

大學法已廿年未修，近年屢次由立委提案送入立法院教育文化委員會審議，但最終都因會期結束、立委改選等無疾而終。近期學生、教育團體、立委再度倡議修法，要求教育部提出部版草案，但學界人士分析，教育部應不會這麼快動作，評估會於明年一月中大學校長會議時與各校長討論，讓大學端意見為教育部背書。

近年大學法修法一波三折，前一次倡議修法可追溯至二○二二年，立院教文會初審通過大學法部分條文修正草案，通過如私立大學合併需經校務會議同意，提升大學校務會議學生代表的比例等，但最後又因會期結束而無果。

一名大學高層表示，大學無論公、私立，主流意見都是不要修大學法，近年來學生團體等屢次倡議，大學端認為唯一可行，約莫只有私立大學間要合併須由校務會議通過，其他如放寬學生於校務會議代表席次、私校校長遴選委員會納入學生代表，多被認為不可行。

國立大學校院協會則認為，大學法修法應確保大學治理穩定、權責相符與提升教育品質為原則。考量各校差異且修法牽涉層面廣泛，仍需進一步討論與審慎評估。

商品推薦