有錢人的煩惱？富家女被逼繼承家業 父威脅斷金援才驚覺「學藝術沒飯吃」

家境好才有的煩惱？一位富家女近日在網上分享，自己因弟弟行為問題，被父親要求接手家族企業的煩惱。原PO坦言，自己對商業毫無興趣，只想從事藝術創作，不過在遭到「斷金援」的威脅後，現實與家族期望之間的落差讓她陷入兩難，貼文發布後，也引發網友熱烈討論。

一位女網友近日在Dcard分享煩惱，表示自己家境優渥，「就是那種大家口中的投胎小能手」，儘管家族有經營企業，不過父親對她向來寬鬆，對商業毫無興趣的她，便理所當然的選擇鑽研自己感興趣的藝術領域，大學也選讀國外藝術學院，打算畢業後開個畫廊或工作室，以藝術為志業，「反正家裡不差我這份薪水，偶爾辦個展覽，當個優雅的名媛就好」。至於家族企業，她一直認為會由弟弟承接。

然而，弟弟在求學期間屢屢惹出麻煩，國中就開始出現行為偏差，高中更徹底擺爛，不僅成績一落千丈，前陣子才因為在校抽菸、與師長衝突鬧到警局，差點被退學，讓父親徹底失望，原PO也忍不住直呼「真的爛泥扶不上牆」。

家庭會議上，父親宣布放棄讓弟弟接班，僅保留「餓不死的信託基金」，並轉向原PO表示：「妳，準備申請MBA，讀完回來進公司跟特助學習」。她在當下立即拒絕，表明只想專注創作，無意管理公司，「我不想看財報，也不想管那些工廠跟員工」。

沒想到父親亮出殺手鐧回擊：「可以啊，那從下個月開始斷妳金援，附卡停掉、房子收回、車子自己養，妳想畫畫可以，看妳靠賣畫能不能活。」

回房冷靜後，她開始盤算生活成本：公寓管理費、保養品、服飾與聚餐開銷等。「如果去當個普通的藝術家或設計師，月薪頂多3到5萬？這金額可能只夠我付車子的保養費跟油錢」，現實落差令她相當崩潰。

「我知道很多人會說我身在福中不知福」，但原PO坦言，自己就是不想和父親一樣，過著身心壓力極大、每天要應酬算計的生活，「我有錢但不想過得那麼累不行嗎？」她也哀怨的詢問網友：「如果是你們，會為了錢妥協嗎？還是真的有人能忍受從奢入儉？」

貼文曝光後，不少網友對此感到不解，表示「為啥妳不想接還要罵弟弟廢物，妳自己不也是想丟給弟弟嗎」、「其實妳跟弟弟根本是同一種人！只是有個外顯的逃避，一個偽裝成乖寶寶的逃避現實！」、「有錢人煩惱好怪，有家業接還不願意，多少人忙碌加班，一個月看有沒有五萬，確實不惜福」、「這樣看來妳也是挺廢的啊，跟弟弟半斤八兩，自己也知道自己能力沒法過上習慣的生活想一輩子依靠家裡的錢。妳跟弟弟繼承的機會本來就是一半一半，他搞不好也根本不想接」。

不過也有人認真提出建議，「妳就去唸MBA，拿到公司大權馬上請專業經理人管公司，自己回去畫畫」、「可以建議妳爸找專業經理人管公司，台灣世襲制度由妳開始改變，妳爸大概對妳弟失望所以才將希望寄託在妳身上，但認真說，台灣公司要好就必須聘請專業經理人，懂你們產業的人才」、「我覺得妳能跟家裡談一下條件，說願意做到什麼程度，未來不准弟弟插手家族企業；畢竟錢都是拿家裡的，很難要求家裡滿足妳所有需求」、「這種就是要扛起來，扛起來的人以後才有話語權，妳弟如果沒擺爛，將來妳就是被用一個合適的價格賣掉，現在機會擺妳面前了，好好把握吧」。

