台大生收肺結核接觸者通知 北市衛生局：已掌握接觸者範圍及名單

近日不少台大學生接到結核病接觸者檢查通知，台北市政府衛生局今回應，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單並持續匡列。

衛生局表示，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續2周以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等。結核病是可治癒，透過醫療與公共衛生的積極防治，北市結核病病例已由2011年確診1000例至去年降為438例，降幅達 56.2%，今年截至11月累計確診371例。

台大爆肺結核一案，衛生局表示，衛生單位接獲醫療院所通報後，已立即依據結核病防治工作手冊啟動疫情調查，接觸者匡列對象包含與確診個案共同居住者、於可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上者；已與學校密切聯繫，掌握接觸者範圍及名單，並持續進行匡列中，通知接觸者配合參加衛教說明及相關檢查，降低日後發病的風險。

衛生局說，為方便接觸者了解健康風險並完成健康檢查，已與學校安排並通知接觸者參加衛生教育及胸部X光等相關檢查。呼籲接觸者接獲通知後，務必依時程完成檢查；如因故無法配合檢查時程，可洽學校保健中心或衛生單位開立轉介單，再持轉介單自行至醫療院所接受檢查。

衛生局指出，一般人受到結核菌感染後一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高。如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2周，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，協助醫師完整的診療評估，及早發現及治療。

