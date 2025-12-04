台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢
台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。衛福部疾管署長羅一鈞說，台北市衛生局目前匡列約900名學生，仍持續匡列中。但因台大學制僅16周，12月22日前就開始放寒假，將盡速安排學生抽血、X光檢查及衛教說明等，希望大家體諒。
台大近期多名學生收到檢查通知單，引發大家恐慌。疾管署發言人林明誠今上午說明，此為個案並非群聚，不過匡列作業持續中。
羅一鈞今受訪回應，目前跟北市衛生局掌握到外籍生在學校修課接觸的同學可能較多，按照匡列原則「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上」，初步匡列大概900多人，還在持續匡列中。
羅一鈞說，針對已匡列的學生寄發通知，因台大學制現為16周，12月底就會開始放寒假，因此將盡速安排X光車進駐校園、抽血篩檢及相關衛教說明，都盡量在學生放假前完成，所以才會在接近期末考時寄發通知，避免寒假才來追蹤，希望大家體諒，也提醒到通知並不等於感染。至於後續會不會匡列超過千人，羅一鈞表示，相關匡列資訊由北市衛生局主責。
林明誠說，去年台灣確診數為6141人，今年1至10月確診數為4657人，去年每10萬人口26例，而我國結核病防治目標在2035年發生率降至每10萬人口10例以下，目前感染人口仍以70歲以上長者最多。
