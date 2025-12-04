快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。圖／聯合報系資料照片
台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。圖／聯合報系資料照片

台大被爆出有學生感染肺結核衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。衛福部疾管署長羅一鈞說，台北市衛生局目前匡列約900名學生，仍持續匡列中。但因台大學制僅16周，12月22日前就開始放寒假，將盡速安排學生抽血、X光檢查及衛教說明等，希望大家體諒。

台大近期多名學生收到檢查通知單，引發大家恐慌。疾管署發言人林明誠今上午說明，此為個案並非群聚，不過匡列作業持續中。

羅一鈞今受訪回應，目前跟北市衛生局掌握到外籍生在學校修課接觸的同學可能較多，按照匡列原則「是否在同一空間內一天接觸8小時（含）以上，或累計接觸達40小時（含）以上」，初步匡列大概900多人，還在持續匡列中。

羅一鈞說，針對已匡列的學生寄發通知，因台大學制現為16周，12月底就會開始放寒假，因此將盡速安排X光車進駐校園、抽血篩檢及相關衛教說明，都盡量在學生放假前完成，所以才會在接近期末考時寄發通知，避免寒假才來追蹤，希望大家體諒，也提醒到通知並不等於感染。至於後續會不會匡列超過千人，羅一鈞表示，相關匡列資訊由北市衛生局主責。

林明誠說，去年台灣確診數為6141人，今年1至10月確診數為4657人，去年每10萬人口26例，而我國結核病防治目標在2035年發生率降至每10萬人口10例以下，目前感染人口仍以70歲以上長者最多。

台大1名外籍生確診肺結核，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知，疾管署長羅一鈞表示，台北市衛生局目前匡列約900名學生，仍持續匡列中。本報資料照片
台大1名外籍生確診肺結核，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知，疾管署長羅一鈞表示，台北市衛生局目前匡列約900名學生，仍持續匡列中。本報資料照片

衛生局 台大 羅一鈞 肺結核 衛福部

延伸閱讀

羅一鈞：愛滋病新增可望低於900例 22年新低

疾管署東區管制中心主任遭控「要技工煮早午餐」！羅一鈞今重啟調查

羅一鈞開金口 李竺芯嗆爆搞失聯

非洲豬瘟「無名英雄」曝光 黃智賢盛讚黃有良：幻想中才會有的公務員

相關新聞

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚...

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民...

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為一人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列...

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。衛福...

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最...

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，由於檢查日期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。