快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

聽新聞
0:00 / 0:00

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照

有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳，希望大家小心；雖然該貼文已經下架，但貼文已遭警方線上巡邏鎖定，於發布貼文2小時後將夏男帶回偵辦，除證實夏確實是清大學生，警詢後也依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。

據了解，夏男初步供稱是課業壓力大，才會憤而在網路發文。由於貼文遭不少網友轉傳，遭警方線上巡邏鎖定，主動追查，並將夏男帶回偵辦，並確認夏是清大化學系學生。

清大指出，會去了解發文學生的狀況，也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。

有網友今在Threads發文，提醒有清大化學系學生疑似有想當在捷運上無差別隨機砍人鄭捷的念頭，雖然目前已刪文，仍請清大的大家最近務必小心安全。由於該發文具情緒性與恐嚇性質，很快引發網友關注轉傳，也一度造成校園恐慌。

有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳。記者王駿杰／翻攝自Threads
有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳。記者王駿杰／翻攝自Threads

清大 鄭捷 恐嚇 Threads 清華大學

延伸閱讀

北京清大AI專利數 贏美名校

不被清大科法所合聘 翁曉玲：立院分身乏術 我只是沒開課

他驚覺台北物價超便宜 網共鳴：那處是天龍國中的天龍國

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

相關新聞

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

台大近日有多名學生接到通知，因為符合肺結核接觸者標準，須進行檢查。衛福部長石崇良今天指出，此案為肺結核單一個案，並非群聚...

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

國立台灣大學近期有不少學生陸續收到有關「肺結核接觸者」通知，要求接受X光和抽血檢查，尤其時間正值期末考周，有學生直呼擾民...

台大爆肺結核傳染 疾管署：目前確診一個案 衛生單位從嚴匡列

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前已知確診個案為一人，並非群聚感染，台大及台北市衛生局已匡列...

台大外籍生罹結核病為個案非群聚 匡逾900人寒假前加速完成篩檢

台大被爆出有學生感染肺結核，衛福部表示，感染個案為一名外籍生確診，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知。衛福...

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最...

台大學生爆多人匡列肺結核接觸者 台大回應了

近日多名台灣大學學生在Dcard表示，再度收到「肺結核接觸者健康檢查」通知，有人甚至是上大學後第二次被匡列，由於檢查日期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。