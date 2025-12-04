聽新聞
0:00 / 0:00
發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了
有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳，希望大家小心；雖然該貼文已經下架，但貼文已遭警方線上巡邏鎖定，於發布貼文2小時後將夏男帶回偵辦，除證實夏確實是清大學生，警詢後也依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。
據了解，夏男初步供稱是課業壓力大，才會憤而在網路發文。由於貼文遭不少網友轉傳，遭警方線上巡邏鎖定，主動追查，並將夏男帶回偵辦，並確認夏是清大化學系學生。
清大指出，會去了解發文學生的狀況，也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。
有網友今在Threads發文，提醒有清大化學系學生疑似有想當在捷運上無差別隨機砍人鄭捷的念頭，雖然目前已刪文，仍請清大的大家最近務必小心安全。由於該發文具情緒性與恐嚇性質，很快引發網友關注轉傳，也一度造成校園恐慌。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言